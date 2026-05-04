Новый медэвак для фронта: что известно о медицинской бронемашине Inguar-3 от Inguar Defence

Украинская компания Inguar Defence разработала бронированную медицинскую эвакуационную машину на базе проверенного в боях бронеавтомобиля Inguar-3, который уже используется Нацгвардией и ВСУ. Новый вариант предназначен для быстрой транспортировки раненых с поля боя под защитой брони.

Украинский производитель бронетехники Inguar Defence разработал медицинский вариант своего Inguar-3 в сжатые сроки, сообщает Defence Blog. Медицинский вариант сохраняет проверенный бронированный корпус Inguar-3, но значительно отличается от базовой конфигурации внутри.

Новое транспортное средство оснащено специализированным медицинским оборудованием, переработанной планировкой пола, другими точками крепления и пандусом для быстрой загрузки и разгрузки носилок. Транспортное средство перевозит двух раненых одновременно — это намеренный выбор конструкции, который предоставляет приоритет стабильной, контролируемой транспортировке, а не простой перевозке.

На современном поле боя именно на промежутке времени между получением ранения и обращением к хирургу гибнут солдаты. Эвакуация под огнем, через местность, прикрываемую беспилотниками и артиллерией, стала одной из самых опасных и важных задач, которые выполняет боевое подразделение.

Специализированная бронированная медицинская эвакуация непосредственно решает эту проблему: она добирается до раненого, быстро загружается и движется под защитой. Возможность перевезти двух пострадавших пациентов, которых безопасно перевозят с надлежащей медицинской помощью, лучше, чем возможность перевезти четырех пациентов, загруженных в транспортное средство, которое не может обеспечить их стабильность или защиту на разбитой дороге под огнем.

Медицинская эвакуационная машина — один из нескольких вариантов, разработанных Inguar Defence на платформе Inguar-3. Компания также выпустила версию для транспортировки войск, конфигурацию для операторов беспилотников и ремонтно-эвакуационную машину 6×6 — семейство вариантов, которое демонстрирует, насколько целенаправленно компания разработала базовую платформу для различных задач.

Напомним, что украинский бронеавтомобиль Inguar-3 уже используют подразделения Национальной гвардии Украины. Машина соответствует стандарту STANAG 4569 и способна выдерживать подрыв до 8 кг тротила и обстрелы бронебойными пулями.

Ранее мы также информировали, что бронемашины Inguar-3 начали поступать в 18-ю бригаду Нацгвардии Украины. Военные дооснащали технику антидроновой решеткой и готовили ее к боевому применению.