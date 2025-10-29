Бригады Нацгвардии получили партию бронемашин Inguar-3: выдержат ли 8 кг тротила (видео)

Отечественный бронеавтомобиль Inguar-3, разработанный компанией Inguar Defense, официально поступил на вооружение уже двух бригад оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это свидетельствует о развертывании серийного производства и стабильных поставок техники для нужд Сил обороны.

Недавно эти броневики были замечены в видео пресс-службы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". А в сентябре на фото, опубликованных 18-й Славянской бригадой, машины получили дополнительную антидроновую защиту.

Видеообзор украинской бронемашины Inguar-3:

По мнению обозревателей Defense Express, такой временной промежуток между публикациями может объясняться поставками по уже заключенному контракту.

Было отмечено, что Inguar-3 не новичок в подразделениях Нацгвардии. Еще предсерийные образцы использовались бойцами 12-й бригады специального назначения "Азов". На тех машинах применялись штатные средства РЭБ Kvertus, которые в серийных модификациях были заменены на собственные отечественные разработки.

Аналитики подчеркнули, что украинские Силы обороны испытывают острую потребность в бронетехнике различных уровней защиты — для транспортировки личного состава, эвакуации раненых, логистики и выполнения боевых задач. Поэтому наличие отечественного производителя, способного закрыть часть этой ниши, имеет стратегическое значение как для фронта, так и для украинского ОПК.

Параллельно с Inguar-3 Нацгвардия активно использует бронеавтомобили "Новатор" от компании "Украинская бронетехника". Однако они относятся к более легкому классу, и потому закупаются параллельно, не конкурируя напрямую с более защищенным Inguar-3.

Защита и технические особенности Inguar-3

Inguar-3 соответствует третьему уровню защиты по стандарту STANAG 4569, что означает устойчивость к:

обстрелу пулями 7,62×51 мм и бронебойно-зажигательными патронами Б-32 (в т.ч. выстрелами из СВД);

подрыву на мине с зарядом до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Бронирование выполнено из комбинированных стальных и алюминиевых плит, обеспечивая высокий уровень защиты от пуль и осколков при сохранении подвижности. Машина построена на специально разработанном шасси 4×4, предназначенном именно для бронетехники, что повышает надежность и ремонтопригодность.

Данные характеристики делают Inguar-3 одной из наиболее защищенных и мобильных машин в своем классе, адаптированной к современным угрозам, включая массовое применение FPV-дронов на фронте. А надежность Inguar-3 подтверждена реальными боевыми эпизодами: зафиксированы случаи, когда после попадания вражеских боеприпасов поврежденная машина смогла эвакуировать экипаж из-под огня.

Напомним, в июле на международной оборонной выставки IDEF-2025 в Стамбуле были представлены новейшие украинские бронеавтомобили, призванные усилить потенциал Сил обороны Украины. Речь идет о машинах "Варта-2", UAT.GYURZA-02, Inguar-3 и "Казак-2М1".