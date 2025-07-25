Рожденные войной: что предлагают ВСУ украинские производители бронеавтомобилей (фото)

На фоне международной оборонной выставки IDEF-2025 в Стамбуле особое внимание привлекают новейшие украинские бронеавтомобили, призванные усилить потенциал Сил обороны Украины. Речь идёт о машинах "Варта-2", UAT.GYURZA-02, Inguar-3 и "Казак-2М1" — представителях одного класса техники, созданной на основе боевого опыта и под конкретные нужды ВСУ.

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С началом полномасштабной войны украинская оборонная промышленность перешла от производства бронетехники "полицейского" типа к полноценным боевым платформам, соответствующим современным требованиям. Однако ограниченный оборонный бюджет не позволяет одновременно закупать все модели — требуется взвешенный подход к выбору техники, способной закрыть критические потребности фронта. Об этом говорится в аналитическом материале Defense Express.

Все четыре машины создавались на специализированных военных шасси и оснащены независимой подвеской. Однако каждая из них имеет уникальные конструктивные особенности и приоритеты, сформированные как техническими требованиями, так и боевым применением.

"Варта-2": огневая мощь и защита нового поколения

Разработанная компанией "Украинская бронетехника", "Варта-2" стала результатом адаптации техники к условиям фронта. Она выделяется баллистической защитой уровня STANAG 4569 Level 3 с применением разнесенного бронирования, а также V-образным днищем и подвесным полом, усиливающим противоминную защиту.

Ключевая особенность — возможность установки боевого модуля с 30-мм пушкой, что приближает машину по огневой мощи к БМП. При этом платформа сохраняет формулу 4×4 и вес в пределах 14 тонн.

"Варта-2" с оснащенным 30-мм пушкой боевым модулем "Сич", Фото: "Украинская Бронетехника"

Отметим, что в мае бронеавтомобиль "Варта-2" завершил процесс кодификации и получил допуск к поставкам в Силы обороны Украины. Детальнее о конструктивных особенностях машины говорится в публикации Фокуса.

UAT.GYURZA-02: машина с цифровыми "глазами"

Компания "УкрАрмоТех" разработала GYURZA-02 как цифровую боевую платформу. Машина получила программно-аппаратный комплекс интерактивного видения с ИИ, тепловизорами и дополненной реальностью, позволяющий обнаруживать угрозы до 400 м.

GYURZA-02 демонстрирует уровень защиты STANAG 4569 Level 2, но имеет усиленную противоминную защиту и алюминиевую обшивку. При массе 16 тонн она вмещает до 8 десантников и 2 члена экипажа. Это делает ее отличным кандидатом на роль бронетранспортера или эвакуационной машины.

Бронеавтомобиль GYURZA-O2 Фото: Defence Express

В феврале текущего года украинские разработчики представили прототип "гюрзы" на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Детальнее об этом читайте в материале Фокуса.

Inguar-3: украинский аналог JLTV с модульной архитектурой

Inguar Defense представила Inguar-3 как модульную платформу нового поколения. Машина визуально и функционально напоминает американскую JLTV, при этом предлагает баллистическую защиту STANAG 4569 Level 3 и противоминную защиту 3a/3b.

Отличительной чертой стала замена зеркал на камеры кругового обзора, что улучшает ситуационную осведомленность. Кроме того, Inguar-3 рассматривается как основа для варианта с 30-мм модулем и даже платформы 6×6 с тяжелым вооружением.

Бронеавтомобиль Inguar-3 Фото: Армія Inform

Подробнее о бронеавтомобиле читайте в нашем материале: "Броня, камеры, мониторы: разработчики показали, как работает украинский броневик INGUAR".

"Казак-2М1": мобильная платформа для ДШВ и ССО

Разработанный НПО "Практика", "Казак-2М1" создавался по техническому заданию от Десантно-штурмовых войск и Сил спецопераций. Бронемашина обладает хорошим балансом мобильности и защиты, клиренсом 430 мм и массой 14 тонн.

Баллистическая защита соответствует STANAG 4569 Level 2, однако производитель заявляет противоминную стойкость уровня 4a/3b, что потенциально делает "Казак" лидером в этом классе. Он может комплектоваться автоматической трансмиссией, что критически важно при эвакуации раненых бойцов.

Бронеавтомобиль "Казак-2М" Фото: Getty Images

Авторы материала также отметили экспортный потенциал отечественных образцов, с учетом того, что при создании техники украинские разработчики руководствовались боевым опытом. Однако при этом необходимо учитывать желания заказчиков, которые будут выбирать бронетехнику "под себя".

"Украинская оборонная промышленность продолжает развиваться, представляя все более совершенные образцы, которые не уступают, а иногда даже преобладают иностранные аналоги", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что украинский бронеавтомобиль "Козак" стал незаменим помощником морских пехотинцев на Покровском направлении. В одном из боевых эпизодов после минометного обстрела осколки лишь слегка повредили кабину и стекла машины, но экипаж и десант остались невредимы.