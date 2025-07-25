Народжені війною: що пропонують ЗСУ українські виробники бронеавтомобілів (фото)

На тлі міжнародної оборонної виставки IDEF-2025 у Стамбулі особливу увагу привертають новітні українські бронеавтомобілі, покликані посилити потенціал Сил оборони України. Йдеться про машини "Варта-2", UAT.GYURZA-02, Inguar-3 і "Козак-2М1" — представників одного класу техніки, створеної на основі бойового досвіду і під конкретні потреби ЗСУ.

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З початком повномасштабної війни українська оборонна промисловість перейшла від виробництва бронетехніки "поліцейського" типу до повноцінних бойових платформ, що відповідають сучасним вимогам. Однак обмежений оборонний бюджет не дозволяє одночасно закуповувати всі моделі — потрібен зважений підхід до вибору техніки, здатної закрити критичні потреби фронту. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Defense Express.

Усі чотири машини створювалися на спеціалізованих військових шасі та оснащені незалежною підвіскою. Однак кожна з них має унікальні конструктивні особливості та пріоритети, сформовані як технічними вимогами, так і бойовим застосуванням.

"Варта-2": вогнева міць і захист нового покоління

Розроблена компанією "Українська бронетехніка", "Варта-2" стала результатом адаптації техніки до умов фронту. Вона виділяється балістичним захистом рівня STANAG 4569 Level 3 із застосуванням рознесеного бронювання, а також V-подібним днищем і підвісною підлогою, що підсилює протимінний захист.

Ключова особливість — можливість встановлення бойового модуля з 30-мм гарматою, що наближає машину за вогневою потужністю до БМП. При цьому платформа зберігає формулу 4×4 і вагу в межах 14 тонн.

"Варта-2" з оснащеним 30-мм гарматою бойовим модулем "Січ", Фото: "Українська Бронетехніка"

Зазначимо, що в травні бронеавтомобіль "Варта-2" завершив процес кодифікації та дістав допуск до поставок у Сили оборони України. Детальніше про конструктивні особливості машини йдеться в публікації Фокуса.

UAT.GYURZA-02: машина з цифровими "очима"

Компанія "УкрАрмоТех" розробила GYURZA-02 як цифрову бойову платформу. Машина отримала програмно-апаратний комплекс інтерактивного бачення з ШІ, тепловізорами і доповненою реальністю, що дає змогу виявляти загрози до 400 м.

GYURZA-02 демонструє рівень захисту STANAG 4569 Level 2, але має посилений протимінний захист та алюмінієву обшивку. При масі 16 тонн вона вміщує до 8 десантників і 2 члени екіпажу. Це робить її чудовим кандидатом на роль бронетранспортера або евакуаційної машини.

Бронеавтомобіль GYURZA-O2 Фото: Defence Express

У лютому поточного року українські розробники представили прототип "гюрзи" на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2025 в Абу-Дабі. Детальніше про це читайте в матеріалі Фокуса.

Inguar-3: український аналог JLTV з модульною архітектурою

Inguar Defense представила Inguar-3 як модульну платформу нового покоління. Машина візуально і функціонально нагадує американську JLTV, при цьому пропонує балістичний захист STANAG 4569 Level 3 і протимінний захист 3a/3b.

Відмінною рисою стала заміна дзеркал на камери кругового огляду, що покращує ситуаційну обізнаність. Крім того, Inguar-3 розглядають як основу для варіанта з 30-мм модулем і навіть платформи 6×6 з важким озброєнням.

Бронеавтомобіль Inguar-3 Фото: Армія Inform

Детальніше про бронеавтомобіль читайте в нашому матеріалі: "Броня, камери, монітори: розробники показали, як працює український броньовик INGUAR".

"Козак-2М1": мобільна платформа для ДШВ і ССО

Розроблений НВО "Практика", "Козак-2М1" створювався за технічним завданням від Десантно-штурмових військ і Сил спецоперацій. Бронемашина має гарний баланс мобільності та захисту, кліренс 430 мм і масу 14 тонн.

Балістичний захист відповідає STANAG 4569 Level 2, проте виробник заявляє протимінну стійкість рівня 4a/3b, що потенційно робить "Козак" лідером у цьому класі. Він може комплектуватися автоматичною трансмісією, що критично важливо під час евакуації поранених бійців.

Бронеавтомобіль "Козак-2М" Фото: Getty Images

Автори матеріалу також відзначили експортний потенціал вітчизняних зразків, з урахуванням того, що під час створення техніки українські розробники керувалися бойовим досвідом. Однак при цьому необхідно враховувати бажання замовників, які обиратимуть бронетехніку "під себе".

"Українська оборонна промисловість продовжує розвиватися, презентуючи дедалі досконаліші зразки, які не поступаються, а іноді навіть переважають іноземні аналоги", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що український бронеавтомобіль "Козак" став незамінним помічником морських піхотинців на Покровському напрямку. В одному з бойових епізодів після мінометного обстрілу осколки лише злегка пошкодили кабіну і скло машини, але екіпаж і десант залишилися неушкодженими.