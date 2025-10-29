Бригади Нацгвардії отримали партію бронемашин Inguar-3: чи витримають 8 кг тротилу (відео)

Вітчизняний бронеавтомобіль Inguar-3, розроблений компанією Inguar Defense, офіційно надійшов на озброєння вже двох бригад оперативного призначення Національної гвардії України. Це свідчить про розгортання серійного виробництва та стабільне постачання техніки для потреб Сил оборони.

Нещодавно ці броньовики були помічені у відео пресслужби 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан". А у вересні на фото, опублікованих 18-ю Слов'янською бригадою, машини отримали додатковий антидроновий захист.

Відеоогляд української бронемашини Inguar-3:

На думку оглядачів Defense Express, такий часовий проміжок між публікаціями може пояснюватися поставками за вже укладеним контрактом.

Було зазначено, що Inguar-3 не новачок у підрозділах Нацгвардії. Ще передсерійні зразки використовувалися бійцями 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". На тих машинах застосовувалися штатні засоби РЕБ Kvertus, які в серійних модифікаціях були замінені на власні вітчизняні розробки.

Аналітики підкреслили, що українські Сили оборони відчувають гостру потребу в бронетехніці різних рівнів захисту — для транспортування особового складу, евакуації поранених, логістики та виконання бойових завдань. Тому наявність вітчизняного виробника, здатного закрити частину цієї ніші, має стратегічне значення як для фронту, так і для українського ОПК.

Паралельно з Inguar-3 Нацгвардія активно використовує бронеавтомобілі "Новатор" від компанії "Українська бронетехніка". Однак вони належать до легшого класу, і тому закуповуються паралельно, не конкуруючи безпосередньо з більш захищеним Inguar-3.

Захист і технічні особливості Inguar-3

Inguar-3 відповідає третьому рівню захисту за стандартом STANAG 4569, що означає стійкість до впливу на:

обстрілу кулями 7,62×51 мм і бронебійно-запалювальними набоями Б-32 (зокрема пострілами з СВД);

підриву на міні із зарядом до 8 кг у тротиловому еквіваленті.

Бронювання виконано з комбінованих сталевих і алюмінієвих плит, забезпечуючи високий рівень захисту від куль і осколків при збереженні рухливості. Машину побудовано на спеціально розробленому шасі 4×4, призначеному саме для бронетехніки, що підвищує надійність і ремонтопридатність.

Ці характеристики роблять Inguar-3 однією з найбільш захищених і мобільних машин у своєму класі, адаптованою до сучасних загроз, включно з масовим застосуванням FPV-дронів на фронті. А надійність Inguar-3 підтверджена реальними бойовими епізодами: зафіксовано випадки, коли після потрапляння ворожих боєприпасів пошкоджена машина змогла евакуювати екіпаж з-під вогню.

Нагадаємо, у липні на міжнародній оборонній виставці IDEF-2025 у Стамбулі було представлено новітні українські бронеавтомобілі, покликані посилити потенціал Сил оборони України. Йдеться про машини "Варта-2", UAT.GYURZA-02, Inguar-3 і "Козак-2М1".