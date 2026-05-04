Новий медевак для фронту: що відомо про медичну бронемашину Inguar-3 від Inguar Defence

Українська компанія Inguar Defence розробила броньовану медичну евакуаційну машину на базі перевіреного в боях бронеавтомобіля Inguar-3, який уже використовується Нацгвардією та ЗСУ. Новий варіант призначений для швидкого транспортування поранених із поля бою під захистом броні.

Український виробник бронетехніки Inguar Defence розробив медичний варіант свого Inguar-3 у стислі терміни, повідомляє Defence Blog. Медичний варіант зберігає перевірений броньований корпус Inguar-3, але значно відрізняється від базової конфігурації всередині.

Новий транспортний засіб оснащено спеціалізованим медичним обладнанням, переробленим плануванням підлоги, іншими точками кріплення та пандусом для швидкого завантаження та розвантаження нош. Транспортний засіб перевозить двох поранених одночасно — це навмисний вибір конструкції, який надає пріоритет стабільному, контрольованому транспортуванню, а не простому перевезенню.

На сучасному полі бою саме на проміжку часу між отриманням поранення та зверненням до хірурга гинуть солдати. Евакуація під вогнем, через місцевість, що прикривається безпілотниками та артилерією, стала одним із найнебезпечніших та найважливіших завдань, які виконує бойовий підрозділ.

Спеціалізована броньована медична евакуація безпосередньо вирішує цю проблему: вона добирається до пораненого, швидко завантажується та рухається під захистом. Можливість перевезти двох постраждалих пацієнтів, яких безпечно перевозять з належною медичною допомогою, краще, ніж, ніж можливість перевезти чотирьох пацієнтів, завантажених у транспортний засіб, який не може забезпечити їх стабільність або захист на розбитій дорозі під вогнем.

Медична евакуаційна машина — один із кількох варіантів, розроблених Inguar Defence на платформі Inguar-3. Компанія також випустила версію для транспортування військ, конфігурацію для операторів безпілотників та ремонтно-евакуаційну машину 6×6 — сімейство варіантів, яке демонструє, наскільки цілеспрямовано компанія розробила базову платформу для різних завдань.

Нагадаємо, що український бронеавтомобіль Inguar-3 уже використовують підрозділи Національної гвардії України. Машина відповідає стандарту STANAG 4569 і здатна витримувати підрив до 8 кг тротилу та обстріли бронебійними кулями.

Раніше ми також інформували, що бронемашини Inguar-3 почали надходити до 18-ї бригади Нацгвардії України. Військові дооснащували техніку антидроновими решітками та готували її до бойового застосування.