Беларусь готовит инфраструктуру для РФ: ГПСУ заявила о новых угрозах

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что угроза со стороны Беларуси никуда не исчезла. Украинские пограничники и Силы обороны фиксируют активность на этом направлении, отслеживают развитие логистической инфраструктуры и готовятся к возможным провокациям.

По его словам, несмотря на отсутствие крупной российской группировки, это направление остается потенциально опасным, ведь эта инфраструктура может быть использована Россией в любой момент, сообщил Андрей Демченко в интервью Новини.LIVE.

Как отметил Демченко, он не может раскрывать всю информацию в открытом доступе, однако подтвердил, что активность на территории Беларуси действительно есть. Об этом ранее также заявлял президент Украины.

"Если оценивать ситуацию в целом, речь идет в частности о создании логистических направлений, обустройстве полигонов и возможной дальнейшей активности в сотрудничестве с Россией. К сожалению, Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку", — отметил он.

Представитель ГПСУ отметил, что по состоянию на сейчас Россия не имеет на территории Беларуси достаточного количества сил или подразделений, которые могли бы представлять прямую угрозу для Украины. Однако вся созданная инфраструктура потенциально может быть использована Россией в любой момент.

"В то же время подразделения разведок Министерства обороны и Государственной пограничной службы следят за развитием ситуации. Перемещение российских подразделений на территорию Беларуси не пройдет бесследно. Мы должны быть готовы к любым событиям и любому развитию ситуации. Для этого прежде всего нужно иметь сильные оборонительные позиции", — подчеркнул Демченко.

Отдельно Демченко прокомментировал информационную политику Беларуси. Он заявил, что, поддерживая Россию, Минск пытается переложить ответственность на Украину или страны Европы, заявляя о якобы угрозах для себя. По его мнению, такие заявления являются элементом манипуляции и информационного влияния, которые Украина продолжает фиксировать.

"Наша задача — отразить любые попытки вторжения. Также мы должны противодействовать любым попыткам нагнетать ситуацию, особенно если будут провокационные действия непосредственно у нашей границы", — подчеркнул спикер ГПСУ.

Напомним, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что в ближайшее время реального наступления со стороны Беларуси не ожидается. По его словам, информация о возможной атаке является скорее элементом информационного давления на Украину.

Ранее мы также информировали, что с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар, который российские силы используют как ретранслятор сигнала для дронов. В ГПСУ объяснили, что такие средства могут усиливать атаки беспилотников по Украине.