"Наступления из Беларуси в ближайшее время не будет": Жорин оценил угрозу для Украины

Беларусь, которая зависима от России, периодически активизируется для информационного давления на Украину.

Украинским военным в ближайшее время не придется отражать наступление со стороны Беларуси. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

По его мнению, сообщения, появляющиеся сегодня — это скорее элемент информационного давления.

"Не думаю, что в ближайшее время нам придется отражать реальное наступление со стороны Беларуси. Как и обычно, в большей степени это очередная волна информационного давления", — заявил военный.

Но он подчеркнул, что Беларусь зависима от России и периодически активизируется.

"Беларусь, как страна полностью зависимая от РФ, не может игнорировать войну и не помогать нашему врагу. Поэтому время от времени мы наблюдаем более активные их действия. Однако, пока не вижу фактов, а мы должны делать выводы, анализируя именно факты, которые указывают на подготовку наступательных действий со стороны белорусов", — обратил внимание он.

Кроме того, военный не исключил возможные провокации со стороны Беларуси, поэтому Украина должна оставаться готовой к угрозам вдоль всей границы.

"Провокации вполне возможны. Но к ним мы должны быть готовы всегда — вдоль всей границы с такими недружественными к нам странами", — убежден Жорин.

Активность на границе с Беларусью: что известно

Напомним, что в субботу в Украину из Беларуси залетел воздушный шар, которые россияне используют как ретрансляторы для российских дронов. Таким образом РБ поддерживает страну-агрессора.

Следовательно, угроза для Украины со стороны Беларуси никуда не исчезла, несмотря на то, что на территории страны пока нет большого количества российских военных. Об этом в эфире телемарафона отметил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Также 2 мая возле границы с Киевской и Черниговской областями были замечены два вертолета армии Беларуси.

А президент Украины Владимир Зеленский отметил специфическую активность на границе и подчеркнул, что Украина будет реагировать.