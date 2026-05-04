"Наступу з Білорусі найближчим часом не буде": Жорін оцінив загрозу для України

Білорусь, яка залежна від Росії, періодично активізується задля інформаційного тиску на Україну.

Українським військовим найближчим часом не доведеться відбивати наступ зі сторони Білорусі. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

На його думку, повідомлення, що з'являються сьогодні — це радше елемент інформаційного тиску.

"Не думаю, що найближчим часом нам доведеться відбивати реальний наступ зі сторони Білорусі. Як і зазвичай, в більшій мірі це чергова хвиля інформаційного тиску", — заявив військовий.

Але він наголосив, що Білорусь залежна від Росії і періодично активізується.

"Білорусь, як країна повністю залежна від рф, не може ігнорувати війну й не допомагати нашому ворогу. Тож час від часу ми спостерігаємо більш активні їхні дії. Проте, поки що не бачу фактів, а ми маємо робити висновки, аналізуючи саме факти, які вказують на підготовку наступальних дій з боку білорусів", — звернув увагу він.

Крім того, військовий не виключив можливі провокації з боку Білорусі, тому Україна має залишатися готовою до загроз уздовж усього кордону.

"Провокації цілком можливі. Але до них ми маємо бути готові завжди — вздовж усього кордону з такими недружніми до нас країнами", — переконаний Жорін.

Активність на кордоні з Білоруссю: що відомо

Нагадаємо, що у суботу в Україну з Білорусі залетіла повітряна куля, які росіяни використовують як ретранслятори для російських дронів. Таким чином РБ підтримує країну-агресора.

Відтак, загроза для України з боку Білорусі нікуди не зникла, попри те, що на території країни наразі немає великої кількості російських військових. Про це в ефірі телемарафону наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Також 2 травня біля кордону із Київської та Чернігівською областями були помічені два гелікоптери армії Білорусі.

А президент України Володимир Зеленський відзначив специфічну активність на кордоні та наголосив, що Україна реагуватиме.