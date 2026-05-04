Білорусь готує інфраструктуру для РФ: ДПСУ заявила про нові загрози

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що загроза з боку Білорусі нікуди не зникла. Українські прикордонники та Сили оборони фіксують активність на цьому напрямку, відстежують розвиток логістичної інфраструктури та готуються до можливих провокацій.

За його словами, попри відсутність великого російського угруповання, цей напрямок залишається потенційно небезпечним, адже ця інфраструктура може бути використана Росією у будь-який момент, повідомив Андрій Демченко в інтерв’ю Новини.LIVE.

Як зазначив Демченко, він не може розкривати всю інформацію у відкритому доступі, однак підтвердив, що активність на території Білорусі дійсно є. Про це раніше також заявляв президент України.

"Якщо оцінювати ситуацію загалом, йдеться зокрема про створення логістичних напрямків, облаштування полігонів і можливу подальшу активність у співпраці з Росією. На жаль, Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку", — зазначив він.

Речник ДПСУ наголосив, що станом на зараз Росія не має на території Білорусі достатньої кількості сил чи підрозділів, які могли б становити пряму загрозу для України. Проте вся створена інфраструктура потенційно може бути використана Росією у будь-який момент.

"Водночас підрозділи розвідок Міністерства оборони і Державної прикордонної служби стежать за розвитком ситуації. Переміщення російських підрозділів на територію Білорусі не пройде безслідно. Ми маємо бути готовими до будь-яких подій і будь-якого розвитку ситуації. Для цього передусім потрібно мати сильні оборонні позиції", — наголосив Демченко.

Окремо Демченко прокоментував інформаційну політику Білорусі. Він заявив, що, підтримуючи Росію, Мінськ намагається перекласти відповідальність на Україну або країни Європи, заявляючи про нібито загрози для себе. На його думку, такі заяви є елементом маніпуляції та інформаційного впливу, які Україна продовжує фіксувати.

"Наше завдання — відбити будь-які спроби вторгнення. Також ми маємо протидіяти будь-яким спробам нагнітати ситуацію, особливо якщо будуть провокаційні дії безпосередньо біля нашого кордону", — підкреслив речник ДПСУ.

Нагадаємо, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що найближчим часом реального наступу з боку Білорусі не очікується. За його словами, інформація про можливу атаку є радше елементом інформаційного тиску на Україну.

Раніше ми також інформували, що з території Білорусі в Україну залетіла повітряна куля, яку російські сили використовують як ретранслятор сигналу для дронів. У ДПСУ пояснили, що такі засоби можуть підсилювати атаки безпілотників по Україні.