"Не давали вызвать скорую": в Одессе военные ТЦК якобы избили актера местного театра (видео)

Актер Одесского академического областного драматического театра Вадим Анохин заявил о конфликте с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки, в результате которого, по его словам, он получил телесные повреждения, в том числе перелом пальца руки.

Об этом мужчина сообщил в видеообращении, которое обнародовал 3 мая около 02:00 на его странице в Facebook. Он заявил, что несмотря на наличие бронирования его якобы задержали представители ТЦК.

"Меня удерживали на Черноморского казачества, 40. Не давали вызвать скорую. Полицейский, который был в этой компании, не давал мне ее вызвать. Я час с переломом, с адской болью, с дрожащими руками и с болевым шоком пытался набрать этот номер. На Черноморского казачества, 40, меня артиста театра обзывали разными русскими матерными словами — "п***ром", "петухом"... Ну, неважно. А потом, когда я выполз на дорогу, когда меня отпустили, мне пришлось самому вызывать себе скорую", с заявил он в видео.

Відео дня

В своей записи он рассказал, что во время инцидента не имел возможности сразу вызвать медицинскую помощь, а также отметил, что рядом находился полицейский, который, по его словам, не способствовал вызову скорой. Кроме того, он добавил, что в течение определенного времени оставался на месте с сильной болью и признаками шока. Более того, после того, как его отпустили, ему пришлось самостоятельно вызвать скорую помощь, однако из-за воздушной тревоги приезд бригады задерживался. Впоследствии, по его словам, его доставил в больницу случайный полицейский, который проезжал мимо.

Также он сообщил о трудностях, с которыми, по его словам, столкнулся уже в медицинском учреждении, в частности относительно получения препаратов и организации лечения.

В тот же день утром Вадим Анохин обратился в правоохранительные органы с письменным заявлением. В нем он просит проверить действия представителей РТЦК и СП. В документе отмечается, что в результате происшествия он получил телесные повреждения, в частности закрытый перелом третьего пальца левой кисти со смещением обломков.

На момент написания этой новости в Одесском областном ТЦК и СП не реагировали на этот инцидент.

Напомним, что на Волыни в поселке Ратно мужчина, по словам очевидцев, получил телесные повреждения при попытке представителей в военной форме его мобилизовать. В ТЦК при этом заявляют, что пострадавший якобы получил травмы в результате собственной неосторожности.

Также Фокус писал, что в Ровенской области мужчина, увидев группу оповещения ТЦК и полицейского, якобы открыл по ним огонь из автомата во время проверки документов. В частности, в результате его действий, ранения получили военнослужащий и полицейский.