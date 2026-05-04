"Не давали викликати швидку": в Одесі військові ТЦК нібито побили актора місцевого театру (відео)

Актор Одеського академічного обласного драматичного театру Вадим Анохін заявив про конфлікт із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, унаслідок якого, за його словами, він отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом пальця руки.

Про це чоловік повідомив у відеозверненні, яке оприлюднив 3 травня близько 02:00 на його сторінці у Facebook. Він заявив, що попри наявність бронювання його нібито затримали представники ТЦК.

"Мене утримували на Чорноморського козацтва, 40. Не давали викликати швидку. Поліцейський, який був у цій компанії, не давав мені її викликати. Я годину з переломом, з пекельним болем, з тремтячими руками і з больовим шоком намагався набрати цей номер. На Чорноморського козацтва, 40, мене артиста театру обзивали різними російськими матюками — "п***ром", "півнем"… Ну, неважливо. А потім, коли я виповз на дорогу, коли мене відпустили, мені довелося самому викликати собі швидку", з заявив він у відео.

У своєму записі він розповів, що під час інциденту не мав змоги одразу викликати медичну допомогу, а також зазначив, що поруч перебував поліцейський, який, за його словами, не сприяв виклику швидкої. Крім того, вні додав, що протягом певного часу залишався на місці з сильним болем і ознаками шоку. Ба більше, після того, як його відпустили, йому довелося самостійно викликати швидку допомогу, однак через повітряну тривогу приїзд бригади затримувався. Згодом, за його словами, його доставив до лікарні випадковий поліцейський, який проїжджав повз.

Також він повідомив про труднощі, з якими, за його словами, зіткнувся вже у медичному закладі, зокрема щодо отримання препаратів та організації лікування.

Того ж дня вранці Вадим Анохін звернувся до правоохоронних органів із письмовою заявою. У ній він просить перевірити дії представників РТЦК та СП. У документі зазначається, що внаслідок події він отримав тілесні ушкодження, зокрема закритий перелом третього пальця лівої кисті зі зміщенням уламків.

На момент написання цієї новини у Одеському обласному ТЦК та СП не реагували на цей інцидент.

