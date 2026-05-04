В Ровно мать заявила об избиении 16-летнего сына военными ТЦК: проводится проверка

В Ривненской области правоохранители проверяют информацию о том, что военные ТЦК могли избить 16-летнего жителя села Чудель. О факте избиения заявила его мать.

Пострадавший парень был госпитализирован в больницу. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

По версии следствия, инцидент произошел вблизи села Чудель. Там 16-летний местный житель ехал на мотоцикле вместе с несовершеннолетним товарищем, когда их остановили. Парень заявляет, что это были военные ТЦК, которые спросили у них документы. После этого, по словам потерпевшего, он сообщил военным свой возраст, а его товарищ в это время убежал.

Впоследствии, как утверждает парень, между присутствующими возник конфликт, в ходе которого военные его избили металлической палкой.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, убойную рана головы, ушибы рук, ног и грудной клетки.

На инцидент отреагировали в Ривненском областном ТЦК. Там заявили, что эта информация проверяется правоохранителями. Относительно данного факта открыто уголовное производство и продолжаются следственные действия.

В то же время параллельно была назначена собственная служебная проверка. В случае установления факта причастности военнослужащих ТЦК и СП к этому событию, они будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства, отметили в ТЦК.

Ранее Фокус писал, что в Ровенской области мужчина, увидев группу оповещения ТЦК и полицейского, якобы открыл по ним огонь из автомата во время проверки документов. В частности, в результате его действий, ранения получили военнослужащий и полицейский.

Напомним, что на Волыни в поселке Ратно мужчина, по словам очевидцев, получил телесные повреждения при попытке представителей в военной форме его мобилизовать. В ТЦК при этом заявляют, что пострадавший якобы получил травмы в результате собственной неосторожности.