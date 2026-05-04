У Рівному мати заявила про побиття 16-річного сина військовими ТЦК: проводиться перевірка

У Рівненській області правоохоронці перевіряють інформацію про те, що військові ТЦК могли побити 16-річного мешканця села Чудель. Про факт побиття заявила його мати.

Потерпілого хлопця було госпіталізовано до лікарні. Про це повідомили в поліції Рівненської області.

За версією слідства, інцидент стався поблизу села Чудель. Там 16-річний місцевий житель їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили. Хлопець заявляє, що це були військові ТЦК, які запитали в них документи. Після цього, зі слів потерпілого, він повідомив військовим свій вік, а його товариш у цей час втік.

Згодом, як стверджує хлопець, між присутніми виник конфлікт, в ході якого військові його побили металевою палицею.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рана голови, забої рук, ніг та грудної клітки.

Відео дня

На інцидент відреагували в Рівненському обласному ТЦК. Там заявили, що ця інформація перевіряється правоохоронцями. Стосовно даного факту відкрите кримінальне провадження та тривають слідчі дії.

Водночас паралельно було призначено власну службову перевірку. У разі встановлення факту причетності військовослужбовців ТЦК та СП до цієї події, вони будуть притягнуті до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства, наголосили в ТЦК.

Раніше Фокус писав, що у Рівненській області чоловік, побачивши групу оповіщення ТЦК та поліцейського, нібито відкрив по них вогонь із автомата під час перевірки документів. Зокрма, внаслідок його дій, поранення отримали військовослужбовець і поліцейський.

Нагадаємо, що на Волині у селищі Ратне чоловік, за словами очевидців, отримав тілесні ушкодження під час спроби представників у військовій формі його мобілізувати. У ТЦК при цьому заявляють, що постраждалий нібито зазнав травм унаслідок власної необережності.