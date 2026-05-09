В России отреагировали на возможность продления перемирия после 11 мая

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня между Украиной и РФ после 11 мая пока не обсуждалось.

Продление перемирия в Украине после 11 мая пока не обсуждалось, заявил российским журналистам Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.

"Не видели. Перемирие сейчас 9-10-11 (мая, — Ред.), других разговоров не было", — сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.

"Возможно. Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот конфликт был завершен", — сказал президент США.

Перемирие с РФ

После заявления Трампа о трехдневном перемирии между Украиной и Россией президент Владимир Зеленский подтвердил, что стороны действительно согласовали режим тишины на 9, 10 и 11 мая. Также, по его словам, удалось достичь договоренности о масштабном обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".

Зеленский отметил, что принцип зеркального ответа в действиях Украины давно известен России и неоднократно был продемонстрирован на практике. Для Украины ключевым вопросом остается возвращение своих людей из российского плена.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что ежемесячно в российско-украинской войне якобы погибает 25 000 бойцов.

Ранее Фокус писал, что Зеленский предупреждал — соблюдение так называемого "перемирия" будет зависеть прежде всего от действий России.