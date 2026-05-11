ВС РФ пополняют контрактниками, чтобы выйти "в ноль": планирует ли враг масштабную мобилизацию

В России сохраняется риск проведения новой волны масштабной мобилизации, однако окончательного решения в Кремле пока не принято. В то же время действующая система набора контрактников позволяет российской армии лишь компенсировать потери, но не наращивать новые силы для активного расширения наступательных действий.

Как пишет издание "РБК-Украина", в 2026 году утвержденный план набора личного состава в российскую армию составляет около 409 тысяч контрактников, и это примерно 34 тысяч человек ежемесячно.

"Такой уровень набора позволяет им выходить "в ноль", едва покрывая текущие потери, но не дает им возможности формировать новые соединения и части", — пишет издание.

Система вербовки в России базируется преимущественно на региональных администрациях и губернаторах. Они привлекают людей к службе через финансовые стимулы, социальные льготы и разовые выплаты, а в отдельных случаях — из-за отсутствия альтернатив трудоустройства. Дополнительно в армию попадают жители оккупированных территорий Украины, добровольцы, иностранцы, заключенные в обмен на амнистию, а также должники, которым обещают списание кредитов. В частности, по данным источников, уровень подписания контрактов среди заключенных составляет 20-25%, среди срочников — 10-12%.

Відео дня

Кроме того, для выполнения мобилизационных планов в некоторых регионах России предприятия, которые не относятся к оборонно-промышленному комплексу, фактически заставляют передавать часть работников в Минобороны. Также фиксируются попытки привлечения студентов, которым создают трудности с обучением и предлагают подписать контракт, в частности для службы в подразделениях беспилотных систем. И все же эта кампания пока не демонстрирует высокой эффективности, поскольку значительная часть студентов опасается отправки в штурмовые подразделения.

Из-за всего описанного выше, издание предполагает, что в РФ не исключается возможная подготовка к более широкой мобилизации. В частности, в последнее время усиливаются ограничения на выезд из России для граждан, получивших повестки, включая блокирование альтернативных маршрутов через Беларусь.

Более того, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка имеет документы российского Генштаба, которые свидетельствуют о проблемах с выполнением задач политического руководства РФ. По его словам, российская армия несет значительные потери, а Кремль, несмотря на это, планирует дальнейшие наступательные операции и может прибегнуть к расширению мобилизационных мероприятий.

В то же время в 2022 году Россия уже проводила масштабную мобилизацию после неудач на фронте и привлекла около 300 тысяч человек. Впоследствии, такое решение позволило стабилизировать линию фронта, однако повлекло массовый выезд граждан из страны и рост социальной напряженности. И решится ли Кремль повторить подобный шаг — остается открытым вопросом.

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, сценарий новой волны мобилизации рассматривается в России как один из возможных вариантов в случае затягивания войны на годы.

"Это один из сценариев, который они рассматривают, если решат продолжать войну еще на год-два", — пояснил глава ЦПД.

В то же время собеседники издания отмечают, что формально Москва уже имеет необходимую правовую базу для такого решения, включая действующие указы, которые позволяли мобилизацию в 2022 году. По их оценкам, потенциально Россия может снова прибегнуть к призыву сотен тысяч людей, однако это будет иметь серьезные последствия для экономики и внутренней стабильности.

Аналитики подчеркивают, что решение о масштабной мобилизации для Кремля является стратегической дилеммой: с одной стороны — потребность усилить армию на фронте, с другой — риск экономического давления, дефицита рабочей силы и роста протестных настроений внутри страны.

Напомним, что в ГУР сообщили о наличии у России четких планов по вербовке иностранцев в ряды ВС РФ в 2026 году. В общем оккупанты планируют привлечь не менее 18,5 тысячи человек, используя как принуждение, так и обещания денег, льгот и гражданства РФ.

Ранее Фокус писал, что Россия активизировала кампанию по привлечению студентов в подразделения беспилотных систем и усилила давление в высших учебных заведениях через пропаганду и административное принуждение. В то же время, несмотря на обещания службы в тылу и различных льгот, студентов могут отправлять на передовую по стандартным бессрочным контрактам с ВС РФ.