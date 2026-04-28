Ищут мигрантов: в ГУР рассказали, сколько иностранцев хочет мобилизовать Россия в 2026 году

Россия имеет четкие планы по количеству завербованных в ВС РФ иностранцев на 2026 год, сообщили в Главном управлении разведки. В частности, во всех федеральных округах государства-агрессора осуществлены контрольные проверки численности мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет для выявления мигрантов.

В целом командование ВС РФ хочет привлечь на службу не менее 18,5 тысяч иностранцев. Об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным ГУР, военкоматы России получили конкретные мобилизационные показатели, которые должны быть выполнены. Согласно им, нужно привлечь к преступной войне против Украины от 0,5% до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе. Вербовка происходит через 97 пунктов отбора на контрактную службу.

Больше всего таких пунктов действует в Центральном военном округе — 30. В Московском и Южном округах — по 21, в Восточном — 14, а меньше всего в Ленинградском — 11.

"Главный интерес российского военного ведомства представляют граждане государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Параллельно ведется работа и за пределами России. Среди приоритетных направлений — Бангладеш, Чад, Судан, Бурунди и другие беднейшие страны Африки и Азии", — отметили в ГУР МОУ.

Отдельно иностранцев привлекают отдельные псевдочастные военные структуры для привлечения иностранных граждан, в частности "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток", "Русские боевые братья", "Факел", "Патриот", "Пламя", "Сокол", "Ветераны".

Также в ГУР отметили, что схемы привлечения иностранцев, кроме обещаний денег, льгот и российского гражданства, включают давление и принуждение. Государство-агрессор использует правовую уязвимость иностранных граждан на своей территории, в частности:

завершение срока действия туристической или студенческой визы;

невозможность продлить визу или легализовать пребывание в установленные сроки;

административные задержания за нарушение миграционного законодательства РФ.

Тогда иностранцам предлагают "альтернативу" — длительное заключение или подписание контракта с ВС РФ.

"Поездка на Россию — это реальный шанс оказаться в штурмовом отряде "смертников" и, в конце концов, сгнить в украинской земле", — резюмировали в ГУР.

Напомним, что ранее появился список из 36 стран, граждан которых с начала этого года запрещено вербовать в ряды российской армии для войны в Украине. Его заметили в группах и чатах тех, кто занимается рекрутингом наемников. В стоп-листе — преимущественно африканские, арабские страны и другие "дружественные" России государства: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран, Венесуэла.

В СМИ уже немало свидетельств того, что наемников заманивают на войну в Украине хитростью. Например, южноафриканцы, которые утверждают, что их обманом заставили присоединиться к российской армии и воевать в Украине, роют окопы и погибают на передовой.

Кубинец Франциско Гарсия соблазнился рекламой в соцсетях и зарплатой в $2500, которую обещали за работу на стройке. Но в итоге, как утверждает мужчина, его обманом отправили в российскую армию. Ему удалось сбежать, и сейчас он живет в палатке на улицах Афин в Греции.

В июне прошлого года в плен к украинским бойцам попал гражданин Китая. 24-летний Ван Ву служил по контракту в 102 мотострелковом полку 150 дивизии ВС РФ и даже получил позывной "Сабля". Однако, как он сам рассказал, иностранец не планировал оказаться под Торецком после недельных учений.

