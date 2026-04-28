Шукають мігрантів: у ГУР розповіли, скільки іноземців хоче мобілізувати Росія в 2026 році

Росія має чіткі плани щодо кількості завербованих до ЗС РФ іноземців на 2026 рік, повідомили в Головному управлінні розвідки. Зокрема, в усіх федеральних округах держави-агресора здійснено контрольні перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років задля виялвення мігрантів.

Загалом командування ЗС РФ хоче залучити на службу щонайменше 18,5 тисяч іноземців. Про це йдеться в повідомленні ГУР.

За даними ГУР, військкомати Росії отримали конкретні мобілізаційні показники, які мають бути виконані. Відповідно до них, потрібно залучити до злочинної війни проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Вербування відбувається через 97 пунктів відбору на контрактну службу.

Найбільше таких пунктів діє у Центральному військовому окрузі — 30. У Московському та Південному округах — по 21, у Східному — 14, а найменше в Ленінградському — 11.

"Головний інтерес російського військового відомства становлять громадяни держав Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Паралельно ведеться робота й за межами росії. Серед пріоритетних напрямків — Бангладеш, Чад, Судан, Бурунді та інші найбідніші країни Африки й Азії", — зазначили в ГУР МОУ.

Окремо іноземців залучають окремі псевдоприватні військові структури для залучення іноземних громадян, зокрема "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток", "Русские боевые братья", "Факел", "Патриот", "Пламя", "Сокол", "Ветераны".

Також у ГУР зазначили, що схеми залучення іноземців, окрім обіцянок грошей, пільг і російського громадянства, включають тиск та примус. Держава-агресор використовує правову вразливість іноземних громадян на своїй території, зокрема:

завершення строку дії туристичної чи студентської візи;

неможливість продовжити візу або легалізувати перебування у встановлені строки;

адміністративні затримання за порушення міграційного законодавства РФ.

Тоді іноземцям пропонують "альтернативу" — тривале ув'язнення або підписання контракту з ЗС РФ.

"Поїздка на росію — це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні "смертників" та, зрештою, зогнити в українській землі", — резюмували в ГУР.

Нагадаємо, що раніше з'явився список із 36 країн, громадян яких з початку цього року заборонено вербувати до лав російської армії для війни в Україні. Його помітили в групах і чатах тих, хто займається рекрутингом найманців. У стоп-листі — переважно африканські, арабські країни та інші "дружні" Росії держави: Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Туреччина, Куба, Афганістан, Іран, Венесуела.

У ЗМІ вже чимало свідчень того, що найманців заманюють на війну в Україні хитрістю. Наприклад, південноафриканці, які стверджують, що їх обманом змусили приєднатися до російської армії і воювати в Україні, риють окопи і гинуть на передовій.

Кубинець Франциско Гарсія спокусився рекламою в соцмережах і зарплатою в $2500, яку обіцяли за роботу на будівництві. Але в підсумку, як стверджує чоловік, його обманом відправили в російську армію. Йому вдалося втекти, і зараз він живе в наметі на вулицях Афін у Греції.

У червні минулого року в полон до українських бійців потрапив громадянин Китаю. 24-річний Ван Ву служив за контрактом у 102 мотострілецькому полку 150 дивізії ЗС РФ і навіть отримав позивний "Шабля". Однак, як він сам розповів, іноземець не планував опинитися під Торецьком після тижневих навчань.

