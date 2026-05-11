По дну водохранилища не пройти: Силы обороны прокомментировали слухи о российских ДРГ возле Никополя

Информация о якобы попытках российских диверсионных групп проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища не соответствует действительности. В то же время украинские военные продолжают следить за ситуацией и не исключают угрозу диверсий.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

"В некоторых средствах массовой информации и в местных пабликах начала распространяться информация о том, что россияне пытаются диверсионными группами проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища. Эта информация не соответствует действительности", — сказал Волошин.

По его словам, местность в районе бывшего водохранилища сложная для передвижения из-за заболоченных участков, камышей и остатков воды. Кроме того, российским войскам нужно преодолевать основное русло Днепра.

"Ширина в самых узких местах в районе Никополя примерно от 250 до 400 метров. Это довольно широкая водная артерия, и, чтобы ее преодолеть, нужно время", — пояснил спикер.

Волошин добавил, что Силы обороны продолжают мониторинг ситуации с помощью аэроразведки и беспилотников. Также российские войска вблизи Запорожской АЭС пытаются обустраивать наблюдательные посты на территории бывшего Каховского водохранилища, чтобы усложнить действия украинских сил.

Российские подразделения в дельте Днепра на Херсонщине столкнулись с острой нехваткой катеров, из-за чего имеют проблемы с наступлением и обеспечением военных на островах. Об этом заявило партизанское движение "Атеш". Там утверждают, что большинство скоростных лодок уничтожили украинские дроны, а новой техники россияне не получают.

Ранее в ВСУ сообщали, что инженерные укрепления остаются одним из главных элементов обороны и ежемесячно наносят армии РФ значительные потери. Начальник инженерных войск Василий Сиротенко заявлял, что только в марте 2026 года на таких рубежах ликвидировали 663 российских военных и уничтожили 95 единиц техники.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что российская армия не имеет преимущества на фронте и не одерживает победы в войне. По его словам, украинские силы сейчас находятся в лучшем положении, чем в последние 9-10 месяцев.