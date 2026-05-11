По дну водосховища не пройти: Сили оборони прокоментували чутки про російські ДРГ біля Нікополя

Інформація про нібито спроби російських диверсійних груп проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності. Водночас українські військові продовжують стежити за ситуацією та не виключають загрозу диверсій.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

“У деяких засобах масової інформації і в місцевих пабліках почала ширитись інформація про те, що росіяни намагаються диверсійними групами проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища. Ця інформація не відповідає дійсності”, — сказав Волошин.

За його словами, місцевість у районі колишнього водосховища складна для пересування через заболочені ділянки, очерети та залишки води. Крім того, російським військам потрібно долати основне русло Дніпра.

“Ширина в найвужчих місцях в районі Нікополя приблизно від 250 до 400 метрів. Це доволі широка водна артерія, і, щоб її подолати, потрібен час”, — пояснив речник.

Волошин додав, що Сили оборони продовжують моніторинг ситуації за допомогою аеророзвідки та безпілотників. Також російські війська поблизу Запорізької АЕС намагаються облаштовувати спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища, щоб ускладнити дії українських сил.

Російські підрозділи в дельті Дніпра на Херсонщині зіткнулися з гострою нестачею катерів, через що мають проблеми з наступом і забезпеченням військових на островах. Про це заявив партизанський рух "Атеш". Там стверджують, що більшість швидкісних човнів знищили українські дрони, а нової техніки росіяни не отримують.

Раніше в ЗСУ повідомляли, що інженерні укріплення залишаються одним із головних елементів оборони та щомісяця завдають армії РФ значних втрат. Начальник інженерних військ Василь Сиротенко заявляв, що лише у березні 2026 року на таких рубежах ліквідували 663 російських військових і знищили 95 одиниць техніки.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що російська армія не має переваги на фронті й не здобуває перемоги у війні. За його словами, українські сили нині перебувають у кращому становищі, ніж упродовж останніх 9–10 місяців.