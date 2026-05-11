Индия испытала собственный "Орешник" ракету Agni-5: долетит ли до Китая и РФ (фото, видео)

Министерство обороны Индии подтвердило успешные испытания баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок и разделяться на фрагменты в космосе. Похожие технологии используются в ракетах "Орешник", которыми россияне дважды били по украинцам. Как состоялся тестовый запуск и почему ракета похожа на аналогичное изделие РФ? Какие страны попадают в зону поражения нового супероружия?

Испытания Advanced Agni состоялось 8 мая 2026 года на острове Абдула Калама в штате Одиша, говорится в сообщении на портале Министерства обороны Индии. Ракета несла несколько боеголовок и успешно попала по нескольким распределенным целям в Индийском океане. За полетом средства поражения следили наземные и морские станции, которые подтвердили "способность поражать несколько стратегических целей с помощью одной ракетной системы". Минобороны Индии не публиковало видео с кадрами пуска, но в сети есть записи, сделанные на расстоянии 300 км с берегов Бангладеш. Фокус собрал оценки аналитиков относительно ракеты Agni, которая перед ударом разделяется на несколько боеголовок, как российский "Орешник".

Ракета Agni — характеристики

Профильное медиа Defense Blog пояснило, что ракета в полете действительно делится на несколько реактивных снарядов MIRV, каждый из которых направляется к собственной цели: количество неизвестно. Уточняется, что Минобороны не указало, действительно ли запустили Agni-5, но об этом оружии говорят приведенные детали.

Зона поражения существенно ракеты Agni расширяется, поскольку боеголовки могут по отдельности улететь на сотни километров и, ко всему, маневрировать, говорится в статье. ["Орешник" делится на шесть отдельных боеголовок, каждая из которых делится на 36-48 суббоеприпасов, но данных для индийской ракеты нет]. Опасность заключается в том, что каждая ракета ПВО может сбить одну баллистическую ракету. Зато сбивание нескольких целей "требует запуска нескольких ракет-перехватчиков в быстрой последовательности, что перегружает даже сложные многослойные системы обороны". Аналитики также отметили, что такое оружие до сих пор имели РФ, США, Китай, Великобритания, Франция, а теперь — такие "эксклюзивные" ракеты имеет еще и Индия.

Ракета Agni — кадры пуска

Медиа опубликовало след от пуска Agni-5. На скриншоте — облака, подсвеченные ракетой во время старта с полигона на острове Абдул Калам.

Соответствующее видео сняли на пляже Кокс-Базар, рассказали индийские медиа в Instagram. Запись с места событий длится несколько секунд: зрители видели столб света, который стремительно удалялся от точки пуска и летел вверх.

Ракета Agni — зона поражения

Между тем на информационном портале WION рассказали, что Индия создала пять вариантов ракеты Agni, которые отличаются дальностью поражения. Указано, что Agni-І имеет дальность 700 км, Agni-ІII — 2000 км, Agni-II — 3500км, Agni-IV — 4000 км, Agni-V — 5000-8000 км. При этом в зону поражения самой мощной ракеты попадает Китай, РФ, Пакистан, весь Индийский океан, часть Европы (Украина, Греция включительно), половина Африки и крайний северный участок Австралии.

Фокус писал о предыдущих случаях испытаний индийской ракеты Agni — варианта Agni-P. Во время одного из тестовых пусков платформа размещалась на железнодорожном поезде. Западные аналитики отметили преимущество такого метода, поскольку поезд может сразу уехать с места пуска, а противник не догадается, с какой точки произойдет удар. При этом один из первых пусков состоялся в марте 2024 года, за полгода до первого удара "Орешника" в ноябре по "Днепру"). Медиа рассказали, что речь идет о ракете Agni-5 на 5000 км, которая угрожает Китаю.

Напоминаем, накануне парада на 9 мая Москва угрожала Украине пуском "Орешника": аналитики исследовали предыдущие удары ракеты баллистической ракеты средней дальности.