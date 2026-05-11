Індія випробувала власний "Орєшнік" ракету Agni-5: чи долетить до Китаю та РФ (фото, відео)

Міністерство оборони Індії підтвердило успішні випробування балістичної ракети, здатної нести кілька боєголовок та розділятись на фрагменти у космосі. Схожі технології використовуються у ракетах "Орєшнік", якими росіяни двічі били по українцях. Як відбувся тестовий запуск та чому ракета схожі на анагічний виріб РФ? Які країни потрапляють у зону ураження нової суперзброї?

Випробування Advanced Agni відбулось 8 травня 2026 року на острові Абдула Калама у штаті Одіша, ідеться у повідомленні на порталі Міністерства оборони Індії. Ракета несла кілька боєголовок і успішно влучили по кількох розподілених цілях в Індійському океані. За польотом засобу ураження стежили наземні та морські станції, які підтвердили "здатність уражати кілька стратегічних цілей за допомогою однієї ракетної системи". Міноборони Індії не публікувало відео з кадрами пуску, але у мережі є записи, зроблені на відстані 300 км з берегів Бангладеш. Фокус зібрав оцінки аналітиків щодо ракети Agni, яка перед ударом розділяється на кілька боєголовок, як російський "Орєшнік".

Ракета Agni — характеристики

Профільне медіа Defense Blog пояснило, що ракета в польоті справді ділиться на кілька реактивних снарядів MIRV, кожен з яких прямує до власної цілі: кількість невідома. Уточнюється, що Міноборони не вказало, чи справді запустили Agni-5, але про цю зброю говорять наведені деталі.

Зона ураження суттєво ракети Agni розширюється, оскільки боєголовки можуть окремо полетіти на сотні кілометрів і, до всього, маневрувати, ідеться у статті. ["Орєшнік" ділиться на шість окремих боєголовок, кожна з яких ділиться на 36–48 суббоєприпасів, але даних для індійської ракети немає]. Небезпека полягає у тому, що кожна ракета ППО може збити одну балістичну ракету. Натомість збиття кількох цілей "вимагає запуску кількох ракет-перехоплювачів у швидкій послідовності, що перевантажує навіть складні багатошарові системи оборони". Аналітики також зауважили, що таку зброю до сьогодні мали РФ, США, Китай, Британія, Франція, а відтепер — такі "ексклюзивні" ракети має ще й Індія.

Ракета Agni — кадри пуску

Медіа опублікувало слід від пуску Agni-5. На скриншоті — хмари, підсвічені ракетою під час старту з полігону на острові Абдул Калам.

Ракета Agni — кадри пуску 8 травня 2026 року Фото: Скриншот

Відповідне відео зняли на пляжі Кокс-Базар, розповіли індійські медіа в Instagram. Запис з місця подій триває кілька секунд: глядачі бачили стовп світла, який стрімко віддалявся від точки пуску та летів вгору.

Зона ураження ракети Agni

Тим часом на інформаційному порталі WION розповіли, що Індія створила п'ять варіантів ракети Agni, які відрізняються дальністю ураження. Вказано, що Agni-І має дальність 700 км, Agni-ІI — 2000 км, Agni-ІII — 3500км, Agni-ІV — 4000 км, Agni-V — 5000-8000 км. При цьому у зону ураження найпотужнішої ракети потрапляє Китай, РФ, Пакистан, весь Індійський океан, частина Європи (Україна, Греція включно), половина Африки та крайня північна ділянка Австралії.

Ракета Agni — дальність Фото: Скриншот

Фокус писав про попередні випадки випробувань індійської ракети Agni — варіанту Agni-P. Під час одного з тестових пусків платформа розміщувалась на залізничному потягу. Західні аналітики відзначили перевагу такого методу, оскільки потяг може відразу поїхати з місця пуску, а противник не здогадається, з якої точки станеться удар. При цьому один з перших пусків відбувся у березні 2024 році, за пів року до першого удару "Орєшніка" у листопаді по "Дніпру"). Медіа розповіли, що ідеться про ракету Agni-5 на 5000 км, яка погрожує Китаю.

Нагадуємо, напередодні параду на 9 травня Москва погрожувала Україні пуском "Орєшніка": аналітики дослідили попередні удари ракети балістичної ракети середньої дальності.