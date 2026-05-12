Российские дроны ударили по железной дороге на Днепропетровщине: пострадал машинист (фото)

Российские беспилотники утром 12 мая атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Во время удара пострадал машинист поезда, повреждены локомотивы и подвижной состав.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

По его словам, машинист получил травмы обломками, когда направлялся в укрытие.

"Сейчас ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет", — заявил Кулеба.

Он также сообщил, что из-за попадания БпЛА были повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе уже начали восстанавливать.

"Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны", — отметил министр.

О последствиях других атак на Днепропетровщине сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его словам, российские войска более 20 раз атаковали пять районов области дронами, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Відео дня

В Днепре ранения получил 33-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Под ударами также были Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

На Синельниковщине атакам подверглись Дубовиковская, Николаевская и Роздорская громады. Там повреждены частные дома, хозяйственная постройка и автомобиль. Погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

В городе Самар и Песчанской громаде из-за ударов возник пожар и была повреждена инфраструктура. В Павлограде повреждены девятиэтажка и автомобили. Двое мужчин пострадали: 36-летнего госпитализировали, еще один 44-летний мужчина лечится амбулаторно.

Напомним, в ночь на 12 мая российские дроны атаковали Киев и Киевскую область. В столице обломки БпЛА упали на жилой дом в Оболонском районе, вызвав пожар без пострадавших.

В Киевской области в Фастовском районе повреждены детский сад, многоэтажка и два частных дома. По данным ОГА, раненых нет.

В ночь на 12 мая российские войска массированно атаковали Украину ударными дронами. Беспилотники фиксировали в нескольких южных, северных, восточных и центральных областях.