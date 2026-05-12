Російські дрони вдарили по залізниці на Дніпропетровщині: постраждав машиніст (фото)

Російські безпілотники вранці 12 травня атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області. Під час удару постраждав машиніст потяга, пошкоджено локомотиви та рухомий склад.

Про це повідомив віце прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, машиніст отримав травми уламками, коли прямував до укриття.

“Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає”, — заявив Кулеба.

Він також повідомив, що через влучання БпЛА були пошкоджені локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів у регіоні вже почали відновлювати.

“Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни”, — зазначив міністр.

Про наслідки інших атак на Дніпропетровщині повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів області дронами, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

У Дніпрі поранення дістав 33-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Під ударами також були Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

На Синельниківщині атак зазнали Дубовиківська, Миколаївська та Роздорська громади. Там пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та автомобіль. Загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

У місті Самар та Піщанській громаді через удари виникла пожежа та була пошкоджена інфраструктура. У Павлограді пошкоджено дев’ятиповерхівку та автомобілі. Двоє чоловіків постраждали: 36-річного госпіталізували, ще один 44-річний чоловік лікується амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня російські дрони атакували Київ та Київську область. У столиці уламки БпЛА впали на житловий будинок в Оболонському районі, спричинивши пожежу без постраждалих.

На Київщині у Фастівському районі пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та два приватні будинки. За даними ОВА, поранених немає.

У ніч на 12 травня російські війська масовано атакували Україну ударними дронами. Безпілотники фіксували у кількох південних, північних, східних і центральних областях.