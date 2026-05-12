Запад мог преднамеренно потопить судно Ursa Major РФ: ударили торпедой Barracuda, — CNN (видео)

Западные страны могли провести "дерзкую спецоперацию" для удара по российскому кораблю Ursa Major с секретным грузом для Северной Кореи, установили расследователи медиа CNN. Для этого, вероятно, по кораблю решились выпустить торпеду Barracuda, и это доказывает характер пробоин на борту. Что произошло с грузовым судном РФ, которое бесследно утонуло 23 декабря 2024 года в Гибралтарском проливе в 96 км от берегов Испании?

На корабле Ursa Major везли два ядерных реактора в КНДР, и удар торпеды оказался единственным способом остановить опасное оборудование, которое Кремль прислал Ким Чен Ыну, говорится в расследовании. Медиа назвало такие действия "редким и опасным вмешательством западных военных". Также отмечается, что реакторы отправились в "путешествие" через два месяца после того, как Пхеньян отправил своих солдат на помощь ВС РФ.

Удар по кораблю РФ — расследование CNN об Ursa Major

Медиа рассказало о необычной активности вокруг места, в котором утонуло судно Ursa Major. В частности, в 2025 году там дважды кружили американские самолеты-разведчики WC135-R с датчиками для фиксации ядерных выбросов. Ранее там же появился российский десантный корабль "Иван Грен", а после его визита прозвучало четыре взрыва. При этом капитан утонувшего судна заявил правоохранителям Испании, что на борту действительно были компоненты для двух ядерных реакторов для построения подводных лодок, но без ядерного топлива. Между тем расследователи ознакомились с деталями следствия. В документах официально указано, что корпус Ursa Major могли пробить торпедой редкого типа.

Відео дня

"Расследование предполагает, что отверстие размером 50 на 50 см в корпусе "Большой Медведицы" [Ursa Major], вероятно, было образовано суперкавитационной торпедой "Барракуда", — установили испанские правоохранители.

В статье приведено несколько доказательств того, что речь идет о торпеде "Барракуда". В частности, первые проблемы у корабля появились 22 декабря: он внезапно замедлился, а капитан не понимал причины. На следующий день услышали 2-3 взрыва в машинном отделении, в результате которых бесследно исчезли два члена экипажа. Ко всему, в борту зафиксировали пробоины соответствующего размера. В то же время, другие эксперты, с которыми пообщалось CNN, уточнили, что может идти речь о магнитной мине, которую прикрепили к борту. При этом медиа написало, что власти Испании и Пентагон проигнорировали запросы о возможности использования западного оружия для удара по российскому кораблю

Удар по кораблю РФ — что произошло с Ursa Major

Расследователи подробно описали историю судна Ursa Major, которое швартовалось в Сирии и Усть-Луге, выполняя заказ российского правительства. Также уточняется, что незадолго до инцидента Ким Чен Ын опубликовал фото с подводной лодкой, которая должна была бы работать на ядерном реакторе. Опасения Запада, что КНДР получит такую военную технику и привело к событиям в Средиземном море, говорится в статье.

Фото: CNN

"Тайны его груза и то, как он затонул, лежат на морском дне", — подытожило CNN.

Ursa Major — история

Фокус писал о событиях с Ursa Major, которые произошли в декабре 2024 года у берегов Испании. Собственное расследование опубликовало медиа LaVerdad. Выяснилось, что проблемы у российского корабля начались 22 декабря, это заметила береговая охрана, обратилась к капитану, но тот заверил, что все в порядке. 23 декабря прозвучал сигнал "мейдей" и на место инцидент прибыли спасатели. На фото с места событий — корабль, который накренился на правый борт после попадания неизвестного оружия.

Фото: La Verdad

Согласно данным расследования, судно направлялось из Усть-Луги во Владивосток и везло ядерные реакторы ВМ-4СГ для КНДР. 23 декабря там же оказался военный корабль РФ "Иван Грен", и после новой серии взрывов судно Ursa Major затонуло и оказалось на глубине 2,5 км. Через год над этим местом прошло исследовательское судно "Янтарь" РФ, которое могло поднять секретный груз на поверхность, говорилось в расследовании.

Отметим, во время российско-украинской войны состоялись и другие атаки на корабли РФ. Например, в декабре 2026 года стало известно об ударе по танкеру возле Турции, который перевозил российскую нефть.

Напоминаем, в апреле 2026 года медиа RFI рассказало об украинских базах в Ливии и о возможности ударов по кораблям РФ катерами, которые запускаются с берегов этой африканской страны.