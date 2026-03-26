У побережья Турции дрон атаковал танкер, перевозивший нефть из России, — СМИ

Нефтяной танкер ALTURA, который перевозил сырую нефть из России, был атакован беспилотником неподалеку от побережья Турции. В результате атаки были повреждены палуба и машинное отделение судна.

Сообщается, что танкер шел под флагом Турции. Информация появилась в турецком издании NTV.

Сообщается, что в машинное отделение танкера попала вода. После этого танкер запросил экстренную помощь — туда были направлены береговая охрана, служба береговой безопасности и охраны, а также судно экстренного реагирования "Нене Хатун".

По информации СМИ, в танкере перевозили 140 тысяч тонн сырой нефти из России.

Место инцидента Фото: NTV

Хотя спасательная операция продолжается, официальных сообщений властей пока не было. При этом 27 турецких членов экипажа не пострадали.

С октября 2025 года судно M/T Altura находится под санкциями Евросоюза. С декабря 2025 — под санкциями Украины и Швейцарии, а с 24 февраля 2026 — под санкциями Великобритании.

Судно использовалось для транспортировки российской нефти несмотря на запрет. В период с января 2024 года по июль 2025 года танкер перевез примерно 6,0 миллионов баррелей российской нефти.

После введения санкций ЕС судно сменило название, страну флага и управление. 19 ноября 2025 года танкер был передан под управление турецкой компании Pergamon Denizcilik Isletmeleri AS (номер торгового реестра Турции — 1087581), зарегистрированной 25 июня 2025 года.

Напомним, что 20 марта Франция в Средиземном море задержала "теневой" танкер Deyna, который ходил под флагом Мозамбика.

Фокус писал об атаке дронов на танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями Украины и всех ее партнеров из-за вывоза арктического газа "Арктик СПГ-2". Об ударе стало известно вечером 3 марта. На фото и видео из соцсетей показали горящий корабль, а Reuters уточнило, что он принадлежит ООО "СМП Техменеджмент", СПГ "Новатэк" и Минтранс РФ.

Ранее танкеры, связанные с РФ, уже попадали под удар дронов в Средиземном море. Один из таких инцидентов произошел в декабре 2025 года. Речь шла о подсанкционном танкере QENDIL, на борту которого, по данным расследователей, мог находиться российский топ-шпион Андрей Аверьянов. Еще один случай произошел с кораблем Ursa Major ("Большая Медведица"): судно утонуло у берегов Испании, а везло, вероятно, ядерные реакторы для КНДР.

Напоминаем, с лета 2025 года состоялась серия инцидентов с кораблями, связанными с РФ, в Черном, Средиземном, Каспийском морях и даже в Атлантическом океане.