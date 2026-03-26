Біля узбережжя Туреччини дрон атакував танкер, що перевозив нафту з Росії, — ЗМІ

Нафтовий танкер ALTURA, який перевозив сиру нафту з Росії, був атакований безпілотником неподалік від узбережжя Туреччини. Внаслідок атаки було пошкоджено палубу та машинне відділення судна.

Повідомляється, що танкер йшов під прапором Туреччини. Інформація з'явилася у турецькому виданні NTV.

Повідомляється, що в машинне відділення танкера потрапила вода. Після цього танкер запросив екстрену допомогу — туди було скеровано берегову охорону, службу берегової безпеки та охорони, а також судно екстренного реагування "Нене Хатун".

За інформацією ЗМІ, у танкері перевозили 140 тисяч тонн сирої нафти з Росії.

Місце інциденту Фото: NTV

Хоча рятувальна операція триває, офіційних повідомлень влади наразі не було. При цьому 27 турецьких членів екіпажу не постраждали.

З жовтня 2025 року судно M/T Altura перебуває під санкціями Євросоюзу. З грудня 2025 — під санкціями України та Швейцарії, а з 24 лютого 2026 — під санкціями Великої Британії.

Відео дня

Судно використовувалося для транспортування російської нафти попри заборону. У період з січня 2024 року по липень 2025 року танкер перевіз приблизно 6,0 мільйонів барелів російської нафти.

Після запровадження санкцій ЄС судно змінило назву, країну прапора та управління. 19 листопада 2025 року танкер було передано під управління турецької компанії Pergamon Denizcilik Isletmeleri AS (номер торгового реєстру Туреччини — 1087581), зареєстрованої 25 червня 2025 року.

Нагадаємо, що 20 березня Франція в Середземному морі затримала "тіньовий" танкер Deyna, який ходив під прапором Мозамбіку.

Фокус писав про атаку дронів на танкер Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями України та усіх її партнерів через вивезення арктичного газу "Арктик СПГ-2". Про удар стало відомо увечері 3 березня. На фото та відео з соцмереж показали палаючий корабель, а Reuters уточнило, що він належить ТОВ "СМП Техменеджмент", СПГ "Новатек" та Мінтранс РФ.

Раніше танкери, пов'язані з РФ, вже потрапляли під удар дронів у Середземному морі. Один з таких інцидентів відбувся у грудні 2025 року. Ішлося про підсанкційний танкер QENDIL, на борту якого, за даними розслідувачів, міг перебувати російський топшпигун Андрій Авер'янов. Ще один випадок стався з кораблем Ursa Major ("Велика Ведмедиця"): судно потонуло біля берегів Іспанії, а везло, ймовірно, ядерні реактори для КНДР.

Нагадуємо, з літа 2025 року відбулась серія інцидентів з кораблями, пов'язаними з РФ, у Чорному, Середземному, Каспійському морях і навіть в Атлантичному океані.