Захід міг навмисно потопити судно Ursa Major РФ: вдарили торпедою Barracuda, — CNN (відео)

Західні країни могли провести "зухвалу спецоперацію" для удару по російському кораблю Ursa Major з секретним вантажем для Північної Кореї, встановили розслідувачі медіа CNN. Для цього, ймовірно, по кораблю наважились випустити торпеду Barracuda, і це доводить характер пробоїн на борту. Що сталось з вантажним судном РФ, яке безслідно потонуло 23 грудня 2024 року у Гібралтарській протоці за 96 км від берегів Іспанії?

На кораблі Ursa Major везли два ядерних реактори у КНДР, і удар торпеди виявився єдиним способом спинити небезпечне обладнання, яке Кремль надіслав Кім Чен Ину, ідеться у розслідуванні. Медіа назвало такі дії "рідкісним та небезпечним втручанням західних військових". Також зауважується, що реактори рушили у "подорож" через два місяці після того, які Пхеньян відправив своїх солдатів на допомогу ЗС РФ.

Удар по кораблю РФ — розслідування CNN про Ursa Major

Медіа розповіло про незвичну активність навколо місця, у якому потонуло судно Ursa Major. Зокрема, у 2025 році там двічі кружляли американські літаки-розвідники WC135-R з датчиками для фіксації ядерних викидів. Раніше там же з'явився російський десантний корабель "Іван Грен", а після його візиту пролунало чотири вибухи. При цьому капітану потонулого судна заявив правоохоронцям Іспанії, що на борту справді було компоненти для двох ядерних реакторів для побудови підводних човнів, але без ядерного пального. Тим часом розслідувачі ознайомились з деталями слідства. У документах офіційно вказано, що корпус Ursa Major могли пробити торпедою рідкісною типу.

"Розслідування припускає, що отвір розміром 50 на 50 см у корпусі "Великої Ведмедиці" [Ursa Major], ймовірно, був утворений суперкавітаційною торпедою "Барракуда", — встановили іспанські правоохоронці.

У статті наведено кілька доказів того, що ідеться про торпеду "Барракуда". Зокрема, перші проблеми у корабля з'явились 22 грудня: він раптово сповільнився, а капітан не розумів причини. Наступного дня почули 2-3 вибухи у машинному відділенні, внаслідок яких безслідно зникли два члени екіпажу. До всього, у борту зафіксували пробоїни відповідного розміру. Водночас, інші експерти, з якими поспілкувалось CNN, уточнили, що може іти мова про магнітну міну, яку прикріпили до борту. При цьому медіа написало, що влада Іспанії та Пентагон зігнорували запити щодо можливості використання західної зброї для удару по російському кораблю

Удар по кораблю РФ — що сталось з Ursa Major

Розслідувачі детально описали історію судна Ursa Major, яке швартувалось у Сирії та Усть-Лузі, виконуючи замовлення російського уряду. Також уточнюється, що незадовго до інциденту Кім Чен Ин опублікував фото з підводним човном, який мав би працювати на ядерному реакторіі. Побоювання Заходу, що КНДР отримає таку військові техніку і призвело до подій у Середземному морі, ідеться у статті.

"Таємниці його вантажу та те, як він затонув, лежать на морському дні", — підсумувало CNN.

Ursa Major — історія

Фокус писав про події з Ursa Major, які стались в грудні 2024 року біля берегів Іспанії. Власне розслідування опублікувало медіа LaVerdad. З'ясувалось, що проблеми у російського корабля почались 22 грудня, це помітила берегова охорона, звернулась до капітана, але той запевнив, що все гаразд. 23 грудня пролунав сигнал "мейдей" і на місце інцидент прибули рятувальники. На фото з місця подій — корабель, який похилився на правий борт після влучання невідомої зброї.

Згідно з даними розслідування, судно прямувало з Усть-Луги до Владивостоку та везло ядерні реактори ВМ-4СГ для КНДР. 23 грудня там же опинився військовий корабель РФ "Іван Грен", і після нової серії вибухів судно Ursa Major затонуло та опинилось на глибині 2,5 км. Через рік над цим місцем пройшло дослідницьке судно "Янтарь" РФ, яке могло підняти секретний вантаж на поверхню, ішлося у розслідуванні.

Зазначимо, під час російсько-української війни відбулись й інші атаки на кораблі РФ. Наприклад, у грудні 2026 року стало відомо про удар по танкеру біля Туреччини, який перевозив російську нафту.

Нагадуємо, у квітні 2026 року медіа RFI розповіло про українські бази у Лівії та про можливість ударів по кораблях РФ катерами, які запускаються з берегів цієї африканської країни.