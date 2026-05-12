В сети показали, как морпехи ВСУ кормят пленных россиян McDonald's (видео)

В сети обнародовали видео, на котором, как утверждается, бойцы 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ кормят российских военнопленных едой из McDonald's.

Об этом сообщила инициатива UNITED24, которая опубликовала соответствующий ролик.

На видео видно четырех мужчин в военной форме и пакеты с логотипом сети быстрого питания McDonald's.

Детали места и времени съемки видео не уточняются. Также пока отсутствуют дополнительные официальные комментарии относительно обстоятельств, при которых был снят ролик.

Что известно о 34-й отдельной бригаде морской пехоты

34-я отдельная бригада морской пехоты — подразделение Военно-морских сил ВСУ, сформированное после начала полномасштабного вторжения РФ. Бригада участвует в боевых действиях на южном направлении и выполняет штурмовые и оборонительные задачи. Морские пехотинцы подразделения неоднократно упоминались в сводках о боях на Херсонщине и в других районах юга Украины.

Правила обращения с пленными

Согласно Женевским конвенциям, военнопленные имеют право на гуманное обращение независимо от обстоятельств их захвата. Международное гуманитарное право запрещает насилие, запугивание и жестокое обращение в отношении пленных.

Также конвенции предусматривают, что военнопленных необходимо обеспечивать едой, водой, медицинской помощью и базовыми условиями для жизни. Ответственность за соблюдение этих норм несет сторона, которая удерживает пленных.

Напомним, ранее в 3-й отдельной штурмовой бригаде сообщали, чтопривлекли российских военнопленных к ремонту домов в Изюме на Харьковщине, поврежденных во время боевых действий. По словам представителя бригады Даниила Мельникова, оккупанты ремонтировали крыши жилых домов под наблюдением украинских военных и по собственному согласию.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в видео, обнародованном 28 июня, заявил, что привлечение российских военнопленных к восстановлению Изюма не противоречит Женевской конвенции. Он отметил, чторемонтную бригаду сформировали из пленных, которые до войны работали в строительной сфере или были разнорабочими.