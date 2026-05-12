У мережі показали, як морпіхи ЗСУ годують полонених росіян McDonald's (видео)

В мережі оприлюднили відео, на якому, як стверджується, бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ годують російських військовополонених їжею з McDonald’s.

Про це повідомила ініціатива UNITED24, яка опублікувала відповідний ролик.

На відео видно чотирьох чоловіків у військовій формі та пакети з логотипом мережі швидкого харчування McDonald’s.

Деталі місця та часу зйомки відео не уточнюються. Також наразі відсутні додаткові офіційні коментарі щодо обставин, за яких було знято ролик.

Що відомо про 34-ту окрему бригаду морської піхоти

34-та окрема бригада морської піхоти — підрозділ Військово-морських сил ЗСУ, сформований після початку повномасштабного вторгнення РФ. Бригада бере участь у бойових діях на південному напрямку та виконує штурмові й оборонні завдання. Морські піхотинці підрозділу неодноразово згадувалися у зведеннях про бої на Херсонщині та в інших районах півдня України.

Правила поводження з полоненими

Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені мають право на гуманне поводження незалежно від обставин їхнього захоплення. Міжнародне гуманітарне право забороняє насильство, залякування та жорстоке поводження щодо полонених.

Також конвенції передбачають, що військовополонених необхідно забезпечувати їжею, водою, медичною допомогою та базовими умовами для життя. Відповідальність за дотримання цих норм несе сторона, яка утримує полонених.

Нагадаємо, раніше в 3-й окремій штурмовій бригаді повідомляли, що залучили російських військовополонених до ремонту будинків в Ізюмі на Харківщині, пошкоджених під час бойових дій. За словами представника бригади Данила Мельникова, окупанти ремонтували дахи житлових будинків під наглядом українських військових і за власною згодою.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у відео, оприлюдненому 28 червня, заявив, що залучення російських військовополонених до відбудови Ізюма не суперечить Женевській конвенції. Він зазначив, що ремонтну бригаду сформували з полонених, які до війни працювали у будівельній сфері або були різноробами.