"Кремниевая долина войны": военных США отправили учиться работе с БпЛА на украинский фронт

Пентагон направил своих военных в Украину, чтобы перенять опыт применения дронов в реальных боевых условиях. В Соединенных штатах Америки хотят использовать украинские наработки для развития собственной армии.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на Associated Press.

Во время слушаний в комитете Сената министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что одобрил отправку дополнительных сотрудников Пентагона в Украину.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и поинтересовался, поддерживает ли глава Пентагона такие поездки для перенимания боевого опыта. Гегсет ответил утвердительно и пояснил, что главная цель командировок — изучение технологий беспилотников непосредственно на поле боя.

"Чтобы мы вынесли все возможные уроки из этого конфликта и внедрили их в режиме реального времени в нашу оборону и наступление в эпоху, когда требуется доминирование беспилотников", — сказал Гегсет.

По его словам, именно поэтому американский оборонный бюджет предусматривает значительные расходы на дроны.

Министр обороны США также призвал учесть уроки войны в Украине и "обеспечить их применение во всех вооруженных силах как можно быстрее". Сенатор Крис Кунс заявил, что Украина стала лидером в сфере разработки дронов и противодействия беспилотникам.

Кунс напомнил, что США во время боевых действий против Ирана столкнулись с проблемой массового использования дешевых "Шахедов". По его словам, Украина уже имеет опыт борьбы с такой угрозой.

Напомним, CBS News сообщал, что Украина и США готовят меморандум о военном сотрудничестве в сфере дронов. Документ должен стать первым шагом к более широкому оборонному соглашению, которое позволит Украине поставлять свои военные технологии в США и запускать совместное производство беспилотников с американскими компаниями.

По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, в последние недели американские военные начали использовать украинские технологии борьбы с дронами на стратегической авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии.

Кроме того, еще в конце марта сообщалось, что украинские беспилотники уже применяют на Ближнем Востоке для перехвата иранских "Шахедов".