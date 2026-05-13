"Кремнієва долина війни": військових США відправили вчитись роботі з БпЛА на український фронт

Пентагон направив своїх військових до України, щоб перейняти досвід застосування дронів у реальних бойових умовах. У Сполучених штатах Америки хочуть використати українські напрацювання для розвитку власної армії.

Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на Associated Press.

Під час слухань у комітеті Сенату міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що схвалив відправку додаткових співробітників Пентагону до України.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл назвав Україну “Кремнієвою долиною війни” та поцікавився, чи підтримує глава Пентагону такі поїздки для переймання бойового досвіду. Гегсет відповів ствердно і пояснив, що головна мета відряджень — вивчення технологій безпілотників безпосередньо на полі бою.

“Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників”, — сказав Гегсет.

За його словами, саме тому американський оборонний бюджет передбачає значні витрати на дрони.

Міністр оборони США також закликав врахувати уроки війни в Україні та “забезпечити їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше”. Сенатор Кріс Кунс заявив, що Україна стала лідером у сфері розробки дронів і протидії безпілотникам.

Кунс нагадав, що США під час бойових дій проти Ірану зіткнулися з проблемою масового використання дешевих “Шахедів”. За його словами, Україна вже має досвід боротьби з такою загрозою.

Нагадаємо, CBS News повідомляв, що Україна та США готують меморандум про військову співпрацю у сфері дронів. Документ має стати першим кроком до ширшої оборонної угоди, яка дозволить Україні постачати свої військові технології до США та запускати спільне виробництво безпілотників з американськими компаніями.

За словами п’яти джерел, обізнаних із ситуацією, останніми тижнями американські військові почали використовувати українські технології боротьби з дронами на стратегічній авіабазі “Принц Султан” у Саудівській Аравії.

Крім того, ще наприкінці березня повідомлялося, що українські безпілотники вже застосовують на Близькому Сході для перехоплення іранських “Шахедів”.