В РФ дроны попали по Астраханскому газоперерабатывающему заводу: пожар от "обломков"

В ночь на 13 мая в Российской Федерации начался пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе, сообщили в сети. Губернатор подтвердил атаку дронов и объяснил, что инцидент произошел из-за падения обломков. Что произошло на объекте газовой инфраструктуры РФ в 900 км от Украины и какие мощности может потерять РФ?

Дроны, которые пролетели 900 км и добрались до Астрахани, сбиты благодаря установкам ПВО и подавлены средствами РЭБ, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Чиновник заявил, что на месте падения обломков возник пожар, с которым справились работники МЧС. После пожара и задымления качество воздуха над регионом не пострадало, заверил губернатор.

Бабушкин заверил, что нет информации о раненых в результате налета дронов на Астраханский газоперерабатывающий завод. Других деталей об инциденте 13 мая губернатор не привел: не известно, сколько БпЛА прошли систему ПВО РФ и добрались до цели на расстоянии 900 км от границ Украины.

Взрывы в РФ — информация об ударе по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, 13 мая Фото: Скриншот

О происшествии в Астрахани также написали в местном паблике в Telegram. В частности, указано, что на территории завода действительно начался пожар, и подтверждается, что по состоянию на 10 ч (по Киеву) пожарные еще не справились с незначительным возгоранием, которое возникло из-за "падения обломков". На инцидент не отреагировал мэр Астрахани Игорь Редькин: в Telegram-канале чиновник написал об очередном городском мероприятии, а информации об атаке дронов нет.

Взрывы в РФ — что произошло на Астраханском заводе

В сети не удалось отыскать фото и видео с кадрами пожара на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Предприятие расположено на расстоянии 40 км от Астрахани, имеет площадь около 3 кв. км и окружено полдюжиной населенных пунктов: жители не публиковали кадры с места событий. Тем временем на Google maps видим, что на территории предприятия есть 28 резервуаром диаметром 11 м (2 шт.), 24 м (22 шт.), 38 м (4 шт.).

Взрывы в РФ — данные спутника об Астраханском газоперерабатывающем заводе, 13 мая Фото: Google Maps

Минобороны РФ утром 13 мая информировало о налете 298 дронов на 15 российских областей и на оккупированный Крым: в перечне фигурировала, в том числе, Астраханская область.

Астраханский газоперерабатывающий завод — это одно из крупнейших газохимических предприятий РФ, которое принадлежит корпорации "Газпром". Ориентировочная годовая мощность переработки — 12 млрд куб. м газа, 3 млн тонн газового конденсата, и также производство бензина, дизеля, серы, мазута (суммарно — около 3,5 млн тонн).

Предприятие уже попадало под удары дронов Сил обороны Украины. В частности, в декабре 2025 года Генштаб ВСУ сообщил о поражении стратегического объекта РФ. Командование заявило, что на территории предприятия прогремели взрывы и начался пожар: масштабы поражения уточнялись. Другая атака состоялась в сентябре 2025 года. Согласно данным агентства Reuters, после серии попаданий беспилотников завод в Астрахани приостановил работу.

Отметим, 13 мая стало известно о пожаре в 1000 км от Астрахани — на нефтеперекачивающей станции "Нурлино" под Уфой в Башкортостане. В сети появилась серия видео с кадрами пожара и столбов дыма над стратегическим объектом РФ, при этом в регионе не было воздушной тревоги из-за атаки дронов.

Напоминаем, в мае Силы обороны Украины сообщили об ударе дронов по военным кораблям РФ в Каспийском море: достали до Дагестана.