У РФ дрони влучили по Астраханському газопереробному заводу: пожежа від "уламків"

В ніч на 13 травня у Російській Федерації почалась пожежа на Астраханському газопереробному заводі, повідомили у мережі. Губернатор підтвердив атаку дронів і пояснив, що інцидент стався через падіння уламків. Що сталось на об'єкті газової інфраструктури РФ за 900 км від України та які потужності може втратити РФ?

Дрони, які пролетіли 900 км та дістались до Астрахані, збиті завдяки установкам ППО та придушені засобами РЕБ, заявив губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. Посадовець заявив, що на місці падіння уламків виникла пожежа, з якою впорались працівники МНС. Після пожежі та задимлення якість повітря над регіоном не постраждала, запевнив губернатор.

Бабушкін запевнив, що немає інформації про поранених внаслідок нальоту дронів на Астраханський газопереробний завод. Інших деталей про інцидент 13 травня губернатор не навів: не відомо, скільки БпЛА пройшли систему ППО РФ та дістались до цілі на відстані 900 км від кордонів України.

Відео дня

Вибухи у РФ — інформація про удар по Астраханському газопереробному заводу, 13 травня Фото: Скриншот

Про подію в Астрахані також написали у місцевому пабліку у Telegram. Зокрема, вказано, що на території заводу справді почалась пожежа, та підтверджується, що станом на 10 год (за Києвом) пожежники ще не впорались з незначним займанням, яке виникло через "падіння уламків". На інцидент не відреагував мер Астрахані Ігор Редькін: у Telegram-каналі посадовець написав про черговий міський захід, а інформації про атаку дронів немає.

Вибухи у РФ — що сталось на Астраханському заводі

У мережі не вдалось відшукати фото та відео з кадрами пожежі на Астраханський газопереробний завод. Підприємство розташоване на відстані 40 км від Астрахані, має площу близько 3 кв. км та оточене пів десятком населених пунктів: жителі не публікували кадри з місця подій. Тим часом на Google maps бачимо, що на території підприємства є 28 резервуар діаметром 11 м (2 шт.), 24 м (22 шт.), 38 м (4 шт.).

Вибухи у РФ — дані супутника про Астраханський газопереробний завод, 13 травня Фото: Google Maps

Міноборони РФ зранку 13 травня інформувало про наліт 298 дронів на 15 російських областей і на окупований Крим: у переліку фігурувала, у тому числі, Астраханська область.

Астраханський газопереробний завод — це одне з найбільших газохімічних підприємств РФ, яке належить корпорації "Газпром". Орієнтовна річна потужність переробки — 12 млрд куб. м газу, 3 млн тонн газового конденсату, і також виробництво бензину, дизелю, сірки, мазуту (сумарно — близько 3,5 млн тонн).

Підприємство вже потрапляло під удари дронів Сил оборони України. Зокрема, у грудні 2025 року Генштаб ЗСУ повідомив про ураження стратегічного об'єкта РФ. Командування заявило, що на території підприємства пролунали вибухи та почалась пожежа: масштаби ураження уточнювались. Інша атака відбулась вересні 2025 року. Згідно з даними агентства Reuters, після серії влучань безпілотників завод в Астрахані призупинив роботу.

Зазначимо, 13 травня стало відомо про пожежу за 1000 км від Астрахані — на нафтоперекачувальній станції "Нурлино" під Уфою у Башкортостан. У мережі з'явилась серія відео з кадрами пожежі та стовпів диму над стратегічним об'єктом РФ, при цьому у регіоні не було повітряної тривоги через атаку дронів.

Нагадуємо, у травні Сили оборони України повідомили про удар дронів по військових кораблях РФ у Каспійському морі: дістали до Дагестану.