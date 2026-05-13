Украина попытается достичь мирного соглашения в 2026 году: без США это невозможно, — Сибига

Украина ежедневно тратит около 450 млн долларов на сдерживание российской агрессии, а 2026 год может стать решающим для достижения мира. В то же время без участия США завершить войну, по словам Киева, невозможно.

Об этом, как передает издание Obozrevatel заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.

По словам главы МИД, за два года стоимость войны для Украины выросла более чем втрое. Сибига подчеркнул, что страна платит не только деньгами, но и жизнями военных.

Министр заявил, что один день войны обходится Украине примерно в 450 млн долларов. По его словам, самая большая цена — это потери украинских военных.

Сибига также сказал, что 2026 год может стать решающим для достижения мира, однако без участия Соединенных Штатов это невозможно. По его словам, Вашингтон должен усилить давление на Россию для продвижения мирного соглашения.

Відео дня

"Я не верю, что это нереалистично достичь настоящего процесса завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", — сказал глава МИД.

Министр подчеркнул, что именно влияние США может стать ключевым фактором в попытках завершить войну уже в 2026 году.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет договориться с Россией о так называемом "аэропортовом перемирии " — взаимном прекращении атак на аэропорты. По данным Politico, Украина также предлагает Европе взять на себя роль посредника в таких переговорах с Москвой.

Ранее издание The Guardian написало, что заявления президента РФ Владимира Путина о возможном "конце войны" прозвучали на фоне проблем России на фронте и в тылу. Журналисты назвали среди причин потерю инициативы на поле боя, падение темпов мобилизации, удары по нефтяной инфраструктуре РФ и развитие украинских дроновых технологий.