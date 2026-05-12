Путин не просто так заговорил о конце войны: существует пять ключевых причин, — The Guardian

Российский диктатор Владимир Путин на днях заговорил о возможном "конце войны" в Украине. Эти заявления прозвучали на фоне серьезных проблем в РФ, возникших как на поле боя, так и в тылу.

Кремль столкнулся с потерей инициативы на поле боя, темпы мобилизации стали ниже, чем темпы мобилизации, а Украина достигла значительных результатов в развитии технологий и ударах по стратегическим объектам на территории РФ. Об этом пишет The Guardian.

ВС РФ теряют преимущество на поле боя

Издание вспомнило украинское контрнаступление 2023 года, которое принесло незначительные результаты. С тех пор ВС РФ постепенно захватывали территории.

"Хотя российские атаки были медленными, изнурительными и сопровождались большими потерями, они создавали впечатление, что Украина медленно, но неизбежно проигрывает. Однако ситуация изменилась", — говорится в публикации.

Відео дня

Когда в декабре ВСУ выбили ВС РФ из Купянска, который, по утверждению Кремля, удалось захватить за месяц до того, это удивило даже западных аналитиков. ВСУ также смогли вернуть значительную часть утраченных в Запорожской области территорий. Это произошло в том числе и из-за потери доступа к Starlink у россиян и ограничения на пользование Telegram, который считается значительным каналом коммуникации.

По данным ISW, только в апреле РФ потеряла контроль над 45 квадратными милями, что стало первым случаем с августа 2024 года, когда россияне понесли "чистую потерю" территорий. В феврале и марте ВС РФ также добились незначительных успехов.

"Медленная победа Москвы уже не выглядит такой определенной", — подытожило издание.

Потери РФ превышают пополнение войска

По данным Украины, основанным на боевых снимках, в марте и апреле ВСУ убили или ранили около 35 тысяч российских военнослужащих. В то же время уровень мобилизации в РФ упал до 800-1 000 человек в день в 2026 году (24 000-30 000 в месяц), как свидетельствуют данные экономиста Яниса Клуге, основанные на анализе сведений из региональных бюджетов.

Также пока нет никаких прямых признаков, указывающих на намерения Путина объявить вторую всеобщую мобилизацию.

Удары по НПЗ могут повлечь за собой падение цен на нефть

Украинские дальнобойные удары по российским экспортным терминалам в Приморске и Усть-Луге резко укоротили объемы экспорта нефти из РФ. По данным Сергея Вакуленко из Фонда Карнеги, ежедневный экспорт упал с 5,2 миллиона баррелей в день до 3,5 миллиона.

Хотя сейчас цены на нефть вполне достаточны, чтобы компенсировать прогнозируемые потери российского экспорта, ситуация может измениться очень быстро. По прогнозам Вакуленко, это может произойти, если США и Иран достигнут соглашения по открытию Ормузского пролива, после чего цены на нефть начнут падать.

"Украина становится ракетной и дроновой супердержавой"

Если в начале полномасштабной войны Киев полагался в основном на западную военную помощь, однако со временем Украина стала все больше полагаться на собственные технологии и оружие.

"Об успехе свидетельствуют глубокие удары по российской нефтяной инфраструктуре, в частности три атаки дронов за последние две недели на нефтеперерабатывающий завод в Перми, что в 930 милях от линии фронта", — пишет издание.

В начале весны у Украины также появились недорогие перехватчики, в частности Sting от Wild Hornets, которым удалось сбить 33 тысячи БпЛА в марте: это вдвое больше, чем было в феврале. Киев также занялся экспортом своей технологии в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ на фоне войны в Иране.

РФ также опасалась, что Украина может атаковать парад на Красной площади.

Путин может пытаться "разжечь" интерес Белого дома

В последние месяцы РФ сосредоточила усилия на дипломатическом уровне. Путин надеется, что ему удастся "дожать" президента Дональда Трампа, чтобы тот заставил Владимира Зеленского пойти на уступки в вопросах Донбасса. Таким образом глава Кремля надеется компенсировать отсутствие прогресса на поле боя.

Несмотря на недавние заявления Путина, нет признаков того, что РФ смягчила свои требования на переговорах. Пока Трамп сосредоточился на переговорах с Тегераном, Путин надеется снова привлечь Вашингтон к процессу договоренностей, однако уже с новыми формулировками.

11 мая Институт изучения войны писал, что Путин намекнул на "конец войны", однако Кремль не готов ее завершать.

Напомним, издание Kyiv Independent сообщало, что США могут готовить новое мирное соглашение для Украины, которое не содержит гарантий безопасности.