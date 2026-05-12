Без гарантий безопасности: США готовят новое мирное соглашение для Украины, — Kyiv Independent

Вашингтон пытается достичь временного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на ослабление санкций против Москвы. Эти усилия уже вызывают беспокойство в Киеве.

Это мирное соглашение не содержит одного из ключевых для Украины пунктов: гарантий безопасности. Подробности узнало 11 мая издание Kyiv Independent.

США таким образом пытаются оживить частично приостановившиеся переговоры на фоне поиска Вашингтоном прорыва во внешней политике.

"Они хотят, чтобы Украина согласилась на как можно больше, или по крайней мере не препятствовала", — сообщил журналистам источник, знакомый с этим вопросом.

Издание пишет, что этот новый толчок появился вскоре с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая. Этот шаг аналитики расценивают как попытку дать Москве шанс провести традиционный парад.

Заключение соглашения блокируют три основных вопроса

До сих пор переговоры между сторонами не принесли желаемого результата, несмотря на многочисленные раунды при посредничестве официальных представителей Вашингтона. Чиновники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что на пути к заключению договоренностей стоят три ключевых спора, самые главные — территориальные претензии Кремля.

В то время, пока Киев утверждает, что замораживание действующей линии фронта является единственным реалистичным сценарием перемирия на данном этапе, Кремль не отступает от требований вывести войска ВСУ с территории Донбасса. Однако это не единственная проблема.

Другим серьезным "камнем преткновения" является оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Ее расположение лишает Украину физического доступа к объекту. Между тем РФ настаивает на том, чтобы сохранить контроль над станцией в рамках любого соглашения.

"Для нас это неприемлемо", — отметил украинский чиновник, комментируя этот вопрос.

Другие два вопроса касаются международного признания оккупированных РФ территорий Украины, а также отмены санкций. Последнее стало особенно актуальным вопросом для Кремля из-за ухудшения состояния российской экономики.

В Украине обеспокоены из-за потенциального нового мирного соглашения, которое не содержит гарантий безопасности. Киев неоднократно заявлял, что без них РФ только получит шанс перегруппироваться, перевооружиться и осуществить нападение с новой силой.

