Без гарантій безпеки: США готують нову мирну угоду для України, — Kyiv Independent

Вашингтон намагається досягти тимчасової угоди про припинення вогню між Росією та Україною в обмін на послаблення санкцій проти Москви. Ці зусилля вже викликають занепокоєння у Києві.

Ця мирна угода не містить одного з ключових для України пунктів: гарантій безпеки. Подробиці дізналося 11 травня видання Kyiv Independent.

США у такий спосіб намагаються пожвавити переговори, які частково призупинилися, на тлі пошуку Вашингтоном прориву у зовнішній політиці.

"Вони хочуть, щоб Україна погодилася на якомога більше, або принаймні не перешкоджала", — повідомило журналістам джерело, обізнане з цим питанням.

Видання пише, що цей новий поштовх з'явився незабаром з моменту, коли президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня. Цей крок аналітики розцінюють як спробу дати Москві шанс провести традиційний парад.

Відео дня

Укладення угоди блокують три основні питання

Досі переговори між сторонами не принесли бажаного результату, попри численні раунди за посередництва офіційних представників Вашингтона. Посадовці, обізнані з перебігом перемовин, зазначають, що на заваді до укладення домовленостей стоять три ключові суперечки, найголовніші — територіальні претензії Кремля.

У той час, поки Київ стверджує, що замороження чинної лінії фронту є єдиним реалістичним сценарієм перемир'я на цьому етапі, Кремль не відступає від вимог вивести війська ЗСУ з території Донбасу. Проте це не єдина проблема.

Іншим серйозним "каменем спотикання" є окупована Росією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС). Її розташування позбавляє Україну фізичного доступу до об'єкта. Тим часом РФ наполягає на тому, щоб зберегти контроль над станцією у межах будь-якої угоди.

"Для нас це неприйнятно", — зазначив український чиновник, коментуючи це питання.

Інші два питання стосуються міжнародного визнання окупованих РФ територій України, а також скасування санкцій. Останнє стало особливо актуальним питанням для Кремля через погіршення стану російської економіки.

В Україні стурбовані через потенційну нову мирну угоду, яка не містить гарантій безпеки. Київ неодноразово заявляв, що без них РФ лише отримає шанс перегрупуватися, переозброїтися та здійснити напад з новою силою.

Нагадаємо, 11 травня президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Corriere della Sera назвав три сценарії розвитку війни в Україні.

Також президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що РФ не хоче завершувати війну, і попередив про нові атаки на Україну.