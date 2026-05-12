Путін не просто так заговорив про кінець війни: існує п'ять ключових причин, — The Guardian

Російський диктатор Володимир Путін днями заговорив про можливий "кінець війни" в Україні. Ці заяви пролунали на тлі серйозних проблем у РФ, що виникли як на полі бою, так і в тилу.

Кремль зіштовхнувся з втратою ініціативи на полі бою, темпи мобілізації стали нижчими, ніж темпи мобілізації, а Україна досягла значних результатів у розвитку технологій та ударах по стратегічних об'єктах на території РФ. Про це пише The Guardian.

ЗС РФ втрачають перевагу на полі бою

Видання пригадало український контрнаступ 2023 року, який приніс незначні результати. Відтоді ЗС РФ поступово захоплювали території.

"Хоча російські атаки були повільними, виснажливими та супроводжувалися великими втратами, вони створювали враження, що Україна повільно, але неминуче програє. Однак ситуація змінилася", — йдеться у публікації.

Коли у грудні ЗСУ вибили ЗС РФ з Куп'янська, який, за твердженням Кремля, вдалося захопити за місяць до того, це здивувало навіть західних аналітиків. ЗСУ також змогли повернути значну частину втрачених у Запорізькій області територій. Це сталося в тому числі і через втрату доступу до Starlink у росіян і обмеження на користування Telegram, який вважається значним каналом комунікації.

За даними ISW, лише у квітні РФ втратила контроль над 45 квадратними милями, що стало першим випадком з серпня 2024 року, коли росіяни зазнали "чистої втрати" територій. У лютому та березні ЗС РФ також домоглися незначних успіхів.

"Повільна перемога Москви вже не виглядає такою певною", — підсумувало видання.

Втрати РФ перевищують поповнення війська

За даними України, що базуються на бойових знімках, у березні та квітні ЗСУ вбили або поранили близько 35 тисяч російських військовослужбовців. У той же час рівень мобілізації у РФ впав до 800–1 000 осіб на день у 2026 році (24 000–30 000 на місяць), як свідчать дані економіста Яніса Клуге, що базуються на аналізі відомостей з регіональних бюджетів.

Також наразі немає жодних прямих ознак, що вказують на наміри Путіна оголосити другу загальну мобілізацію.

Удари по НПЗ можуть спричинити падіння цін на нафту

Українські далекобійні удари по російських експортних терміналах у Приморську та Усть-Лузі різко вкоротили обсяги експорту нафти з РФ. За даними Сергія Вакуленка з Фонду Карнегі, щоденний експорт впав з 5,2 мільйона барелів на день до 3,5 мільйона.

Хоча наразі ціни на нафту цілком достатні, аби компенсувати прогнозовані втрати російського експорту, ситуація може змінитися дуже швидко. За прогнозами Вакуленка, це може статися, якщо США та Іран досягнуть угоди щодо відкриття Ормузької протоки, після чого ціни на нафту почнуть падати.

"Україна стає ракетною та дроновою супердержавою"

Якщо на початку повномасштабної війни Київ покладався здебільшого на західну військову допомогу, проте з часом Україна почала дедалі більше покладатися на власні технології та зброю.

"Про успіх свідчать глибокі удари по російській нафтовій інфраструктурі, зокрема три атаки дронів за останні два тижні на нафтопереробний завод у Пермі, що за 930 миль від лінії фронту", — пише видання.

На початку весни в України також з'явилися недорогі перехоплювачі, зокрема Sting від Wild Hornets, яким вдалося збити 33 тисячі БпЛА у березні: це вдвічі більша кількість, аніж було у лютому. Київ також зайнявся експортом своєї технології до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ на тлі війни в Ірані.

РФ також побоювалася, що Україна може атакувати парад на Червоній площі.

Путін може намагатися "розпалити" інтерес Білого дому

Упродовж останніх місяців РФ зосередила зусилля на дипломатичному рівні. Путін сподівається, що йому вдасться "дотиснути" президента Дональда Трампа, аби той змусив Володимира Зеленського піти на поступки у питаннях Донбасу. У такий спосіб глава Кремля сподівається компенсувати відсутність прогресу на полі бою.

Попри нещодавні заяви Путіна, немає ознак того, що РФ пом'якшила свої вимоги на переговорах. Поки Трамп зосередився на переговорах з Тегераном, Путін сподівається знову залучити Вашингтон до процесу домовленостей, однак вже з новими формулюваннями.

11 травня Інститут вивчення війни писав, що Путін натякнув на "кінець війни", проте Кремль не готовий її завершувати.

Нагадаємо, видання Kyiv Independent повідомляло, що США можуть готувати нову мирну угоду для України, яка не містить гарантій безпеки.