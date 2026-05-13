Україна спробує досягти мирної угоди у 2026 році: без США це неможливо, — Сибіга

Україна щодня витрачає близько 450 млн доларів на стримування російської агресії, а 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру. Водночас без участі США завершити війну, за словами Києва, неможливо.

Про це, як передає видання Obozrevatel заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference.

За словами очільника МЗС, за два роки вартість війни для України зросла більш ніж утричі. Сибіга наголосив, що країна платить не лише грошима, а й життями військових.

Міністр заявив, що один день війни обходиться Україні приблизно у 450 млн доларів. За його словами, найбільша ціна — це втрати українських військових.

Сибіга також сказав, що 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру, однак без участі Сполучених Штатів це неможливо. За його словами, Вашингтон має посилити тиск на Росію для просування мирної угоди.

“Я не вірю, чи це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію”, — сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що саме вплив США може стати ключовим фактором у спробах завершити війну вже у 2026 році.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ хоче домовитися з Росією про так зване “аеропортне перемир’я” — взаємне припинення атак на аеропорти. За даними Politico, Україна також пропонує Європі взяти на себе роль посередника в таких переговорах із Москвою.

Раніше видання The Guardian написало, що заяви президента РФ Володимира Путіна про можливий “кінець війни” пролунали на тлі проблем Росії на фронті та в тилу. Журналісти назвали серед причин втрату ініціативи на полі бою, падіння темпів мобілізації, удари по нафтовій інфраструктурі РФ та розвиток українських дронових технологій.