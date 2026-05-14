Держится более 1500 дней: как раньше выглядела Малая Токмачка, которую РФ не может захватить (фото)

Село Малая Токмачка в Запорожской области, где до большой войны проживали тысячи людей, уже более года остается одной из самых горячих точек фронта и сдерживает постоянные атаки российской армии. Несмотря на массированные штурмы, российские войска так и не смогли захватить его.

Потери россиян в этом районе могут достигать до 2000 убитых и раненых солдат. Одно из крупнейших наступлений состоялось в октябре 2025 года: в нескольких волнах штурма российские войска задействовали до 26 единиц техники, включая танки, сообщили United24 Media.

Школа в Малой Токмачке

Об обороне Малой Токмачки вскоре могут писать в военных учебниках. Небольшое село в Запорожской области, где до войны жили около 200 человек, российская армия штурмует уже более 1500 дней. Для сравнения: осада Гибралтара длилась 1320 дней, Карфагена — 1100, а блокада Ленинграда — 872 дня. Вооруженные Силы Украины отбили атаки и уничтожили технику врага, в частности с помощью заранее установленных мин и использованием беспилотников FPV. В результате Малая Токмачка осталась под контролем украинских военных.

Відео дня

Малая Токмачка. Въездной знак

Село, в котором до начала полномасштабного вторжения проживало около 3000 человек, расположено вблизи линии соприкосновения с самого начала войны, когда российские войска оккупировали часть Запорожской области.

Братская могила воинов Второй мировой войны, Малая Токмачка

В 2023 году украинские войска частично отодвинули линию фронта, начав наступление на юге. Однако к концу 2025 года Россия начала новое широкомасштабное наступление вдоль всей линии фронта. Одним из направлений наступления был юг Украины, в частности Запорожская область. Российским военным было приказано оккупировать как можно больше территории с целью влияния на ход переговоров.

Однако россиянам не удалось захватить поселение. Село Малая Токмачка остается под контролем Украины, говорит Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, хотя российские войска продолжают попытки проникнуть туда и захватить его. Это направление остается одним из самых сложных на линии фронта, говорит Братчук, даже несмотря на то, что количество обстрелов уменьшилось. Сегодня в селе не осталось ни одного целого дома — оно полностью разрушено российской армией.

История Малой Токмачки: скифские курганы и Отец Махно

Село Малая Токмачка было основано в конце XVIII века и насчитывает около 250 лет. Его основали переселенцы из Киевской, Черниговской и Полтавской областей, которые прибыли на эти земли в поисках лучшей жизни. Основным занятием местных жителей было земледелие.

Во время гражданской войны на территории бывшей Российской империи в Малой Токмачке сформировали так называемый Малотокмацкий отряд под командованием атамана Якова Ищенко. Подразделение насчитывало около 400 штыков, состояло из трех рот и воевало в составе 4-го повстанческого полка имени Отца Махно.

Герб Малой Токмачки со скифским мечом

По переписи населения Украины в 2001 году в селе проживало 3024 человека. С марта 2022 года Малая Токмачка находится под постоянными российскими обстрелами. В результате атак большинство гражданской инфраструктуры села было почти полностью уничтожено. 11 июня после удара российских войск полностью сгорело здание Малотокмачанского сельского совета. 18 июля подверглась разрушениям территория местной исправительной колонии.

8 июня 2023 года неподалеку от Малой Токмачки, в нескольких километрах к югу от села, состоялся один из первых масштабных боев во время попытки прорыва российской обороны в ходе украинского контрнаступления на юге страны. 15 марта 2024 года российские военные нанесли артиллерийские удары по территории села. Уже 19 апреля оккупанты снова атаковали Малую Токмачку, применив авиацию и артиллерию.

Малая Токмачка. Последствия обстрелов

20 октября 2025 года украинские военные отбили масштабный российский штурм вблизи Малой Токмачки и уничтожили десятки единиц техники противника. Российское командование привлекло к штурму около 26 единиц техники, среди которых были танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили типа "Тигр".

Малая Токмачка. Разрушенные дома

На территории села расположено несколько курганов эпохи бронзы и сарматского периода. Самым известным среди них считается большой курган "Красная могила" (или "Литая"), который считается одним из старейших исследованных скифских захоронений. В скифском кургане, который датируют VII веком до нашей эры, археологи в под каменными плитами обнаружили богатые погребальные вещи.

Среди находок были железный меч с рукояткой, украшенной золотом, деревянные ножны с золотой пластиной, золотая диадема и 17 массивных золотых пластин с изображением орла. Красная Могила остается единственным известным на сегодня царским скифским курганом такого раннего периода в Северном Причерноморье. Найденные там драгоценности позже получили название "мельгуновский клад". После раскопок ценные предметы в конце концов оказались в коллекциях российских музеев, в частности в Эрмитаже. Скифский меч, акинак, сейчас находится на гербе Малой Токмачки.

Скифский орел из кургана Красная Могила. Золото.

Мемы о Малой Токмачке

Неспособность российской армии захватить Малую Токмачку, несмотря на длительные штурмы, значительные силы и постоянные заявления об "успехах", вызвала волну мемов в соцсетях. Пользователи иронизируют над тем, что небольшое село в Запорожье стало для РФ почти непроходимым рубежом, а само название Малая Токмачка превратилось в символ провала российских наступательных планов.

Русский мем

Русский мем

Русский мем

Русский мем

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя военной администрации в Малой Токмачке, которая стала известной из-за длительных боев и постоянных российских штурмов. Новым главой администрации назначили Александра Ляшенко.

Ранее мы также информировали, что российские войска осуществили масштабный механизированный штурм вблизи Малой Токмачки с применением 26 единиц бронетехники. По данным украинских военных, оккупанты использовали танки, БМП, бронетранспортеры и бронеавтомобили "Тигр".