Тримається понад 1500 днів: як раніше виглядала Мала Токмачка, яку РФ не може захопити (фото)

Село Мала Токмачка у Запорізькій області, де до великої війни проживали тисячі людей, уже понад рік залишається однією з найгарячіших точок фронту та стримує постійні атаки російської армії. Попри масовані штурми, російські війська так і не змогли захопити його.

Втрати росіян у цьому районі можуть сягати до 2000 убитих і поранених солдатів. Один з найбільших наступів відбувся у жовтні 2025 року: у кількох хвилях штурму російські війська задіяли до 26 одиниць техніки, включаючи танки, повідомили United24 Media.

Школа у Малій Токмачці

Про оборону Малої Токмачки невдовзі можуть писати у військових підручниках. Невелике село у Запорізькій області, де до війни мешкали близько 200 людей, російська армія штурмує вже понад 1500 днів. Для порівняння: облога Гібралтару тривала 1320 днів, Карфагена – 1100, а блокада Ленінграда – 872 дні. Збройні Сили України відбили атаки та знищили техніку ворога, зокрема за допомогою заздалегідь встановлених мін та використанням безпілотників FPV. В результаті Мала Токмачка залишилася під контролем українських військових.

Мала Токмачка. В'їзний знак

Село, в якому до початку повномасштабного вторгнення проживало близько 3000 осіб, розташоване поблизу лінії зіткнення з самого початку війни, коли російські війська окупували частину Запорізької області.

Братська могила воїнів Другої світової війни, Мала Токмачка

У 2023 році українські війська частково відсунули лінію фронту, розпочавши наступ на півдні. Однак до кінця 2025 року Росія розпочала новий широкомасштабний наступ вздовж усієї лінії фронту. Одним із напрямків наступу був південь України, зокрема Запорізька область. Російським військовим було наказано окупувати якомога більше території з метою впливу на хід переговорів.

Однак росіянам не вдалося захопити поселення. Село Мала Токмачка залишається під контролем України, каже Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, хоча російські війська продовжують спроби проникнути туди та захопити його. Цей напрямок залишається одним із найскладніших на лінії фронту, каже Братчук, навіть попри те, що кількість обстрілів зменшилася. Сьогодні в селі не залишилося жодного цілого будинку — воно повністю зруйноване російською армією.

Історія Малої Токмачки: скіфські кургани та Батько Махно

Село Мала Токмачка було засноване наприкінці XVIII століття і налічує близько 250 років. Його заснували переселенці з Київської, Чернігівської та Полтавської областей, які прибули на ці землі в пошуках кращого життя. Основним заняттям місцевих жителів було землеробство.

Під час громадянської війни на території колишньої Російської імперії у Малій Токмачці сформували так званий Малотокмацький загін під командуванням отамана Якова Іщенка. Підрозділ налічував близько 400 багнетів, складався з трьох рот і воював у складі 4-го повстанського полку імені Батька Махна.

Герб Малої Токмачки із скіфським мечем

За переписом населення України у 2001 році в селі мешкали 3024 особи. Від березня 2022 року Мала Токмачка перебуває під постійними російськими обстрілами. Унаслідок атак більшість цивільної інфраструктури села була майже повністю знищена. 11 червня після удару російських військ повністю згоріла будівля Малотокмачанської сільської ради. 18 липня зазнала руйнувань територія місцевої виправної колонії.

8 червня 2023 року неподалік Малої Токмачки, за кілька кілометрів на південь від села, відбувся один із перших масштабних боїв під час спроби прориву російської оборони у ході українського контрнаступу на півдні країни. 15 березня 2024 року російські військові завдали артилерійських ударів по території села. Уже 19 квітня окупанти знову атакували Малу Токмачку, застосувавши авіацію та артилерію.

Мала Токмачка. Наслідки обстрілів

20 жовтня 2025 року українські військові відбили масштабний російський штурм поблизу Малої Токмачки та знищили десятки одиниць техніки противника. Російське командування залучило до штурму близько 26 одиниць техніки, серед яких були танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та бронеавтомобілі типу "Тигр".

Мала Токмачка. Зруйновані дома

На території села розташовано кілька курганів доби бронзи та сарматського періоду. Найвідомішим серед них вважається великий курган "Червона могила" (або "Лита"), який вважається одним із найстаріших досліджених скіфських поховань. У скіфському кургані, який датують VII століттям до нашої ери, археологи в під кам’яними плитами виявили багаті поховальні речі.

Серед знахідок були залізний меч із руків’ям, оздобленим золотом, дерев’яні піхви із золотою пластиною, золота діадема та 17 масивних золотих пластин із зображенням орла. Червона Могила залишається єдиним відомим на сьогодні царським скіфським курганом такого раннього періоду у Північному Причорномор’ї. Знайдені там коштовності пізніше отримали назву "мельгуновський скарб". Після розкопок найцінніші предмети зрештою опинилися у колекціях російських музеїв, зокрема в Ермітажі. Скіфський меч, акінак, зараз знаходиться на гербі Малої Токмачки.

Скіфський орел із кургану Червона Могила. Золото.

Меми про Малу Токмачку

Неспроможність російської армії захопити Малу Токмачку, попри тривалі штурми, значні сили та постійні заяви про "успіхи", спричинила хвилю мемів у соцмережах. Користувачі іронізують із того, що невелике село на Запоріжжі стало для РФ майже непрохідним рубежем, а сама назва Мала Токмачка перетворилася на символ провалу російських наступальних планів.

