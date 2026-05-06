У Малій Токмачці, що стала мемом, змінили голову військової адміністрації: рішення Зеленського

Мала Токмачка, яка останнім часом набула популярності в мережі через хвилю мемів, отримала нову керівницю військової адміністрації. Президент України Володимир Зеленський призначив на цю посаду Наталю Жихар, звільнивши попереднього очільника Юрія Спасського.

Як йдеться у розпорядженні №36/2026-рп, оприлюдненому на офіційному сайті Президента України, Наталю Жихар призначено начальницею Малотокмачанської сільської військової адміністрації Пологівського району. Водночас іншим документом — №35/2026-рп — Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Юрія Спасського. Обидва розпорядження датовані 6 травня 2026 року.

Останнім часом Мала Токмачка опинилася в центрі уваги не лише через ситуацію на фронті, а й через інформаційний резонанс у соцмережах. Назва цього невеликого населеного пункту почала масово з’являтися в новинах і телеграм-каналах після численних заяв російської пропаганди про його нібито "захоплення", які не підтверджувалися фактично.

Зокрема, ще в листопаді 2025 року міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявляв про "звільнення" Малої Токмачки та називав це важливим досягненням. Однак російським військам не вдалося там закріпитися, а подібні заяви продовжували з’являтися і надалі, що згодом викликало хвилю іронії навіть серед проросійських аудиторій.

Російські меми стосовно "звільнення" Малої Токмачки Фото: X (Twitter) Російські меми стосовно "звільнення" Малої Токмачки Фото: X (Twitter)

У квітні в інтернеті набуло популярності відео з нарізкою виступів російських коментаторів, які протягом майже року регулярно повідомляли про бої за Малу Токмачку та її "взяття". Це стало підґрунтям для появи численних мемів і жартів, а також іронічних телеграм-каналів із "щоденними зведеннями" про ситуацію довкола селища.

Водночас, за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина у коментарі виданню LIGA.net, російські підрозділи фактично не мають змоги проводити активні штурми в районі Малої Токмачки, адже українські військові діють на випередження. Він уточнив, що раніше окремі групи противника підходили до околиць, однак закріпитися їм не вдалося.

За даними аналітичного проєкту DeepState, останнє просування російських сил у цьому районі фіксували наприкінці січня 2025 року — тоді вони змогли зайняти невелику ділянку на околицях і розширити "сіру зону". Станом на зараз жодна зі сторін не контролює населений пункт повністю.

Загалом, Мала Токмачка розташована менш ніж за два кілометри від Оріхова та приблизно за 37 км від Запоріжжя, тому цей населений пунктє досить важливим в контексті бойових дій на південному напрямку.

Нагадаємо, що у 2025 році російський пропагандистський канал RT опублікував відео, на якому нібито "трофейний" БТР M113 із прапорами США та РФ рухався в районі Малої Токмачки, однак справжність цих кадрів не була підтверджена. Згодом у соцмережах з’явилися повідомлення про ліквідацію екіпажу.

Також Фокус писав, що російські війська дедалі рідше застосовують так звані "м’ясні штурми" і натомість переходять до тактики малих диверсійно-штурмових груп по 2–4 військових, які намагаються приховано проникати через українські позиції. Та все ж така зміна підходу не дає суттєвого прориву.