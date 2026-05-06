В Малой Токмачке, ставшей мемом, сменили главу военной администрации: решение Зеленского

Малая Токмачка, которая в последнее время приобрела популярность в сети из-за волны мемов, получила новую руководительницу военной администрации. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность Наталью Жихарь, уволив предыдущего руководителя Юрия Спасского.

Как говорится в распоряжении №36/2026-рп, обнародованном на официальном сайте Президента Украины, Наталья Жихарь назначена начальницей Малотокмачанской сельской военной администрации Пологовского района. В то же время другим документом — №35/2026-рп — Владимир Зеленский уволил с этой должности Юрия Спасского. Оба распоряжения датированы 6 мая 2026 года.

В последнее время Малая Токмачка оказалась в центре внимания не только из-за ситуации на фронте, но и из-за информационного резонанса в соцсетях. Название этого небольшого населенного пункта начало массово появляться в новостях и телеграм-каналах после многочисленных заявлений российской пропаганды о его якобы "захвате", которые не подтверждались фактически.

В частности, еще в ноябре 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял об "освобождении" Малой Токмачки и называл это важным достижением. Однако российским войскам не удалось там закрепиться, а подобные заявления продолжали появляться и в дальнейшем, что впоследствии вызвало волну иронии даже среди пророссийских аудиторий.

Российские мемы относительно "освобождения" Малой Токмачки Фото: X (Twitter)

В апреле в интернете приобрело популярность видео с нарезкой выступлений российских комментаторов, которые в течение почти года регулярно сообщали о боях за Малую Токмачку и ее "взятии". Это стало основой для появления многочисленных мемов и шуток, а также ироничных телеграм-каналов с "ежедневными сводками" о ситуации вокруг поселка.

В то же время, по словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в комментарии изданию LIGA.net, российские подразделения фактически не имеют возможности проводить активные штурмы в районе Малой Токмачки, ведь украинские военные действуют на опережение. Он уточнил, что ранее отдельные группы противника подходили к окрестностям, однако закрепиться им не удалось.

По данным аналитического проекта DeepState, последнее продвижение российских сил в этом районе фиксировали в конце января 2025 года — тогда они смогли занять небольшой участок на окраинах и расширить "серую зону". По состоянию на сейчас ни одна из сторон не контролирует населенный пункт полностью.

В общем, Малая Токмачка расположена менее чем в двух километрах от Орехова и примерно в 37 км от Запорожья, поэтому этот населенный пункт является достаточно важным в контексте боевых действий на южном направлении.

Напомним, что в 2025 году российский пропагандистский канал RT опубликовал видео, на котором якобы "трофейный" БТР M113 с флагами США и РФ двигался в районе Малой Токмачки, однако подлинность этих кадров не была подтверждена. Впоследствии в соцсетях появились сообщения о ликвидации экипажа.

Также Фокус писал, что российские войска все реже применяют так называемые "мясные штурмы" и вместо этого переходят к тактике малых диверсионно-штурмовых групп по 2-4 военных, которые пытаются скрытно проникать через украинские позиции. И все же такое изменение подхода не дает существенного прорыва.