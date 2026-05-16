От ПВО до deepstrikes: как Palantir работает в ВСУ и есть ли риски (видео)

Компания Palantir Technologies работает в Украине с июня 2022 года. Ее ШИ-технологии используются ВСУ — от анализа поля боя и воздушных атак до планирования ударов. CEO Palantir Алекс Карп не раз говорил, что искусственный интеллект является новым ядерным оружием. Может ли Palantir стать для Украины "ядерной технологией", которая изменит ход войны, и существуют ли риски?

Palantir создала несколько продуктов с ИИ, которые предназначены для армии, спецслужб, правоохранителей, органов власти, поясняется на портале американской компании. Gotham — платформа, которая интегрирует данные из разных источников, чтобы составить полную картину поля боя, при планировании военных и антитеррористических операций. Также есть проект Maven — для разведки целей для ударов, TITAN — мобильная ИИ-платформа для управления боем. Фокус собрал информацию о сотрудничестве Palantir и Украины, а также о том, какие вопросы возникают по ИИ в сфере обороны и безопасности.

Palantir и Украина — кадры работы платформы для анализа военных данных

В 2026 году Palantir оценивается в более чем 300 млрд долл., отметил Федоров. В 2024 году Фокус писал о Palantir — в то время она стоила 54 млрд долл.: видим рост в шесть раз.

Відео дня

Palantir и Украина — сотрудничество с Минобороны

12 мая министр обороны Михаил Федоров сообщил о визите в Киев совладельца Palantir Technologies Алекса Карпа. Выяснилось, что 100 украинских команд Сил обороны используют технологии компании на платформе Brave1 Dataroom. На сегодня есть три основных направления: для анализа воздушных ударов РФ, для анализа разведданных, для планирования дальнобойных ударов. Федоров сказал, что цель — усилить партнерство с Palantir в сфере ИИ и в defence tech-проектах, чтобы ВСУ получили технологическое преимущество над противником.

ВСУ и технологии Palantir — использование в ПВО

Brave1 Dataroom — это платформа для оборонных разработок, которые получили бесплатный полный доступ к ИИ-продуктам Palantir, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. Проект запустили 20 января 2026 года, а соглашение с Palantir подписали 18 января, говорится в статье The Washington Post. Доступ к платформе предоставляется людям, которые прошли глубокую проверку безопасности. Разработчики передают ИИ наборы "визуальных и тепловых данных", собранных во время атак "Шахедов" РФ. По этим наборам тренируют 80 моделей ИИ. Одна модель, например, учится отличать "Шахед" от украинских дронов или, условно, птиц. Вторая модель учится понимать, какой тип цели, и так далее. Также есть модель, которая принимает решение о применении оружия. Ко всему, есть модели, которые будут работать на перехватчиках, а какие-то — в командных центрах. Каждая из них получает наборы данных, которые постоянно обновляются, и учится выполнять поставленную задачу.

"ИИ будет использовать миллионы битов данных датчиков и изображений, которые Украина собрала за четыре года войны, для обучения систем ИИ, которые могут предвидеть российские атаки, а затем управлять дешевыми автономными перехватчиками для их победы", — пояснил обозреватель WP, который был свидетелем тогдашних событий.

Через полгода после запуска проекта Dataroom Украина должна получить "основу для общенациональной системы автономных средств ПВО" и сможет защититься от воздушных ударов ВС РФ, подытожило американское медиа. В материале, среди прочего, упомянули о дронах-перехватчиках Octopus, которые используют ИИ во время охоты за "Шахедами".

Как изменилась ПВО в 2026 году

Заметим в контексте "автономной ПВО": весной министр Федоров сообщил о первых отработках "частной ПВО" — автоматизированные турели, подключенные к радарам Воздушных сил для сбивания "Шахеды". 19 января на должность заместителя командующего ВС ВСУ назначили Павла Елизарова, командира спецподразделения "Лазарь" НГУ. Основная задача Елизарова — улучшение "малой ПВО" против дронов РФ. В апреле выяснили, что из 300 мобильных огневых групп есть 66, которые сбили более 10 "Шахедов" за год, и 170 — которые не сбили ни одного. Вместе с тем Украина успела пережить минимум четыре массированных удара ВС РФ с участием 600-1500 дронов и также 37-56 ракет. Несмотря на то, что дронов было вдвое больше, чем в предыдущие разы, результативность ПВО не опустилась ниже 86%.

Palantir и Украина — как работает ПВО весной 2026 года Фото: Фокус

Решения Palantir для обороны и дипстрайков

Palantir имеет пять основных продуктов, из которых один, Gotham, имеет четко военное назначение — для обороны и разведки. Кроме того, у компании есть около 20-25 готовых ИИ-решений, и часть — для военной сферы (MetaConstellation, TITAN и др.). Некоторые продукты и решения связаны с украинско-российской войной — прямо или косвенно.

Gotham — это система принятия решений, которая собирает данные из разных источников: от спутников, датчиков, РЛС, банковских трансакций, соцсетей, информации о технике и людях. На демонстрационном видео, которое иллюстрирует работу Gotham, на мгновение появляется поле боя в Украине: видим Херсонскую область, Днепр, Каховское водохранилище, побережье Азовского моря и Крымский перешеек. Также есть отметки, которые могут означать военные подразделения, а ИИ демонстрирует обнаруженную цель. Не ясно, показывают ли пример использования в ВСУ или это графика на основе полученных данных.

Palantir и Украина — пример работы платформы Gotham Фото: Скриншот

Министр Федоров прямо не говорил, что оборонные разработчики ВСУ работают с Gotham. По его словам, системы Palantir используются для анализа и планирования дальнобойных ударов по РФ — то есть для deep strike planning. Заметим, с марта 2026 года Генштаб ВСУ начал отчитываться о систематических поражениях военной техники и стратегических ключевых объектов РФ на расстоянии до 1500-2000 км. Среди них — атаки на порты, НПЗ, химзаводы, завод электроники, на корабли и самолеты РФ, на установки ПВО, на другие цели. Институт изучения войны в отчете за 13 мая отметил увеличение "дальности, объемов и интенсивности" мидлт- и дипстрайки на территории РФ: насчитали 27 ударов только за первую треть мая.

Palantir и Украина — данные о дипстрайках по РФ 1-13 мая, ISW Фото: ISW

MetaConstellation

MetaConstellation — это готовое решение Palantir, благодаря которому управляют сотнями спутников и сетью датчиков. В 2024 году медиа писали, что MetaConstellation используют в ВСУ. Система собирает данные о перемещении военной техники и живой силы и помогает раскрыть планы ВС РФ. На Defense News уточнили, что украинские военные использовали эту платформу для сбора и визуализации данных о местоположении и движении войск РФ. Не удалось отыскать другую подробную информацию об этом решении Palantir для украинской армии.

Palantir и Украина — визуализация работы готового решения MetaConstellation Фото: Скриншот

ШИ и разминирование территорий

Кроме Минобороны Palantir сотрудничает также с Министерством экономики, писал Фокус в 2024 году. Направление сотрудничества — разминирование территорий с помощью ИИ-платформы AIP (Artificial Intelligence Platform). Основные пункты соглашения — оцифровка и автоматизация, управление рисками на освобожденных землях, цифровой ассистент для противоминной деятельности. AIP для разминирования — это платформа, на которой собирают данные о рельефе, минном загрязнении, отчетах саперов и т.п., а затем определяют порядок разминирования, приоритетность и необходимые ресурсы.

Palantir и ИИ в сфере обороны/безопасности

Германия. В сети есть информация о сделке Rheinmetall с Anduril, которая занимается ИИ и сотрудничает с Palantir. В то же время, Reuters писало о нежелании Бундесвера использовать технологии этой компании. Основные проблемы — она связана с США, есть вопрос доступа к национальной базе данных, и поэтому лучше искать отечественную компанию. Между тем в Бундестаге во время обсуждения заверили, что технологии прошли проверку на безопасность, но от них все же отказались.

США и Израиль. С другой стороны, технологии Palantir есть у армий США и Израиля. Платформу Maven Smart System (MSS), которая собирает данные со спутника, дронов, радаров и формирует целостную картину поля боя, Пентагон введет с осени 2026 года. Кроме того, Армия обороны Израиля использует ИИ для борьбы с ХАМАС, написало Bloomberg в 2024 году.

Palantir и Украина — презентация платформы Gotham

"Манифест" Palantir

В апреле появился пост Palantir в соцсети X о том, что ИИ — это современный аналог ядерного оружия, и что технологические компании не должны стоять в стороне от цивилизации и безопасности. Текст из 22 тезисов называется "Технологическая республика" (по одноименной книге Алекса Карпа). Кремниевая долина должна присоединиться к борьбе с отсталыми тираниями, считает компания. Под "манифестом" — обсуждение на 8 тыс. комментариев.

Какие вопросы к Palantir остаются в Украине

Военный и бывший главный сержант 47 бригады "Магура" Валерий Маркус высказался в Facebook о сотрудничестве компании Palantir и Украины. Указано, что не известны условия сотрудничества и не ясно, что именно получает Украина в обмен на военные данные.

"Потому что пока я вижу тревожную картину: мы платим кровью за данные, которые кто-то другой может конвертировать в капитализацию, международное влияние и большие деньги", — говорится в заметке.

На публикацию отреагировал OSINTер Международного разведывательного сообщества InformNapalm Антон Павлушко. В заметке проводится параллель между упреками в адрес Palantir и протестами против сотрудничества с "иностранными инвесторами" в любой сфере. Аналогичные упреки к техногиганту похожи на "хайпожерство", написал OSINTер.

ИИ-технологии Palantir, с одной стороны, используются армиями Украины, Израиля, США. С другой стороны, в Европе не спешат, поскольку волнуются из-за неограниченного доступа иностранной корпорации к национальным базам данных и чувствительной информации. Кроме того, компания имеет проактивную позицию относительно роли технологий в войнах и конфликтах, и это также стало предметом обсуждения. В Украине Минобороны сотрудничает с Palantir в сфере военных технологий, но не известны условия. Возникает неопределенность, и в публичном пространстве начали говорить о "тревожной картине" такого партнерства.

Отметим, Фокус писал об украинской компании в сфере ИИ, которая предлагает собственные решения для ВСУ. Речь идет о платформе Clarity, который используется для аэроразведки: благодаря ИИ военную технику и блиндажи РФ обнаруживают за 20 минут, а не за 6-8 часов, как раньше.

Напоминаем, в феврале 2026 года конспиролог Дотком высказал предположение, что Palantir якобы помогает Украине создать ядерное и биологическое оружие.