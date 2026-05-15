Новая элита Путина: губернатором Белгородщины стал командир, которого связывают с казнями пленных

Александр Шуваев, командовавший подразделениями РФ, которые, по данным аналитиков, причастны к военным преступлениям в Украине, стал частью новой "элиты", которую Владимир Путин формирует через программу "Время героев".

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 14 мая.

По их данным, Путин назначил Шуваева исполняющим обязанности губернатора Белгородской области после отставки Вячеслава Гладкова.

В ISW отметили, что Шуваев ранее командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой во время боев за Северодонецк (Северодонецк до 2024 года) и Лисичанск, а также 1-й мотострелковой бригадой во время захвата Авдеевки. Именно это подразделение, по данным аналитиков, причастно к многочисленным военным преступлениям, в частности казням украинских военнопленных в районе Авдеевки.

Аналитики считают, что назначение Шуваева является частью долгосрочной политики Кремля по "милитаризации" российской власти. Через программу "Время героев" в РФ продвигают ветеранов войны против Украины на региональные и федеральные должности, чтобы усилить поддержку войны и лояльность к власти.

В отчете также отмечается, что Кремль в последнее время меняет руководителей приграничных областей РФ, в частности после критики из-за слабой защиты регионов от украинских атак. ISW предполагает, что таким образом российские власти пытаются переложить ответственность за проблемы безопасности на местных чиновников.

Напомним, недавно Владимир Путин уволил губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Российские СМИ и оппозиционные медиа связывали возможные кадровые изменения с недовольством Кремля из-за атак на приграничные регионы РФ.

Новым руководителем Белгородской области Путин назначил генерал-майора Александра Шуваева, который воевал против Украины, а Брянскую область временно возглавил бывший глава так называемого "правительства ЛНР" Егор Ковальчук.

В сентябре 2025 года Владимир Путин уволил заместителя руководителя своей администрации Дмитрия Козака. Перед этим The New York Times писало, что Козак якобы был одним из немногих чиновников из ближайшего окружения Путина, который выступал против полномасштабного вторжения в Украину.

По данным источников издания, перед началом войны Козак предупреждал Кремль о последствиях вторжения и прогнозировал сильное сопротивление Украины. Также сообщалось, что весной 2022 года он участвовал в подготовке проекта мирного соглашения между Киевом и Москвой, который Путин в итоге отклонил.