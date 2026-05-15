Нова еліта Путіна: губернатором Бєлгородщини став командир, якого пов'язують зі стратами полонених

Олександр Шуваєв, який командував підрозділами РФ, що, за даними аналітиків, причетні до воєнних злочинів в Україні, став частиною нової "еліти", яку Володимир Путін формує через програму "Час героїв".

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 14 травня.

За їхніми даними, Путін призначив Шуваєва виконувачем обов’язків губернатора Бєлгородської області після відставки В’ячеслава Гладкова.

В ISW зазначили, що Шуваєв раніше командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою під час боїв за Сіверськодонецьк (Сєвєродонецьк до 2024 року) і Лисичанськ, а також 1-ю мотострілецькою бригадою під час захоплення Авдіївки. Саме цей підрозділ, за даними аналітиків, причетний до численних воєнних злочинів, зокрема страт українських військовополонених в районі Авдіївки.

Аналітики вважають, що призначення Шуваєва є частиною довгострокової політики Кремля з "мілітаризації" російської влади. Через програму "Час героїв" у РФ просувають ветеранів війни проти України на регіональні та федеральні посади, щоб посилити підтримку війни та лояльність до влади.

У звіті також зазначається, що Кремль останнім часом змінює керівників прикордонних областей РФ, зокрема після критики через слабкий захист регіонів від українських атак. ISW припускає, що таким чином російська влада намагається перекласти відповідальність за проблеми безпеки на місцевих чиновників.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін звільнив губернаторів Бєлгородської та Брянської областей В’ячеслава Гладкова й Олександра Богомаза. Російські ЗМІ та опозиційні медіа пов’язували можливі кадрові зміни з невдоволенням Кремля через атаки на прикордонні регіони РФ.

Новим керівником Бєлгородської області Путін призначив генерал-майора Олександра Шуваєва, який воював проти України, а Брянську область тимчасово очолив колишній глава так званого "уряду ЛНР" Єгор Ковальчук.

У вересні 2025 року Володимир Путін звільнив заступника керівника своєї адміністрації Дмитра Козака. Перед цим The New York Times писало, що Козак нібито був одним із небагатьох чиновників із найближчого оточення Путіна, який виступав проти повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними джерел видання, перед початком війни Козак попереджав Кремль про наслідки вторгнення та прогнозував сильний опір України. Також повідомлялося, що навесні 2022 року він брав участь у підготовці проєкту мирної угоди між Києвом і Москвою, який Путін зрештою відхилив.