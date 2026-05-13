Не впоралися: Путін звільнив губернаторів прикордонних Брянської та Бєлгородської областей

Російський диктатор вирішив доручити Бєлгородську область кадровому військовому Олександру Шуваєву замість профільних чинвників.

Очільник Кремля Володимир Путін прийняв відставку В'ячеслава Гладкова та Олександра Богомаза з посад губернаторів Бєлгородської та Брянської областей. Про це повідомляє російське видання "ТАСС"

У Брянській області замість Олександра Богомаза тимчасово виконуючим обов’язки губернатора призначено Єгора Ковальчука, а Бєлгородську область замість В’ячеслава Гладкова очолить Олександр Шуваєв.

В'ячеслав Гладков очолював Бєлгородську область з 18 листопада 2020 року. Олександр Богомаз керував регіоном з 2014 року.

Вибори губернаторів відбудуться 20 вересня в Єдиний день голосування.

Як пише "Медуза", крісла під губернаторами Брянської та Бєлгородської областе вже давно хиталися, адже вона начебто не змогли впоратися з дзеркальними атаками України на російські регіони.

Чутки про відставку Гладкова з'явилися ще в квітні, після того як він розкритикував блокування месенджера Telegram.

Що відомо про нових керівників Брянської та Бєлгородської областей

Олександр Шуваєв, який очолить Бєлгородську область — кадровий військовий і генерал-майор. Він брав участь у війнах на Північному Кавказі, в Південній Осетії та Сирії, а з 2022 року — у війні проти України.

Володимир Путін та Олександр Шуваєв

Також Путін запропонував Єгору Ковальчуку очолити Брянську область До сьогодні Ковальчук очолював так званий "уряд ЛНР", а раніше — міський округ Міассу.

Єгор Ковальчук та Володимир Путін

