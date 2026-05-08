У РФ закрили 13 аеропортів після удару БпЛА: деталі атаки на Ростов, Грозний, Ярославль, Перм

Дрони атакували навігаційне устаткування філії "Аэронавигация Юга" у Ростові-на-Дону, і тому Російська Федерація призупинила роботу 13 аеропортів у південних областях. Серед об'єктів, які атакували безпілотники, були підприємства військово-промислового комплексу та нафтової галузі РФ. Вибухало під Москвою, у Грозному, Ярославлі, Пермі. Які російські регіони захопив нічний удар безпілотників та які цілі могли уразити?

Роботу аеропортів на півдні РФ "скорегували" через атаку БпЛА, ідеться у публічній заяві федерального агентства "Росавіація" у Telegram-каналі. Визнається, що дрон влучив по адміністративному будинку "Аэронавигация Юга России": встановлюють, яке обладнання постраждало. Фокус зібрав інформацію про нічний та ранковий наліт безпілотників на інші російські регіони.

Вибухи у РФ — деталі подій 8 травня

Вибухи у Ростові. Фокус писав про наліт дронів на Ростов-на-Дону, який стався в ніч на 8 травня. Зранку з'ясувалось, що, окрім решти об'єктів, пошкодили навігаційне устаткування. Орієнтовна відстань до лінії боїв в Україні — близько 260 км (по прямій). Згідно з даними "Росавіації", закрили 13 аеропортів: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінеральні Води, Нальчик, Сочі, Ставрополь, Еліста. Дані моніторингового порталу flightradar24 показують, що 7 травня на півдні ще були літаки, хоч вони й облітали зону боїв в Україні, а 8 травня — всі зникли.

Фото: Flightradar24

Вночі у ростовських пабліках з'явилась серія відео з влучаннями, вибухами та пожежами. OSINTери провели геолокацію кадрів влучання і пояснили, що могли бути ураження два підприємства РФ — завод лакофарбових матеріалів "Емпілс" та філія науково-технічного центру "Радар".

Вибухи у Чечні. Близько 8 год 8 травня у мережі з'явилась інформація про вибухи та стрілянину у Грозному. На відео з місця подій показали дрон, який летів посеред міста і момент влучання з яскравим спалахом вогню. OSINTери встановили, що БпЛА могли вдарити по двох точках — по базі ФСБ та по військовій частині 42 гвардійської дивізії. Орієнтовна точка влучання — за 890 км від України.

Вибухи у Ярославлі. Перші повідомлення про вибухи у Ярославлі опублікували о 3 год 8 травня. На відео показали спалахи вогню на території промислового підприємства. Зранку президент Володимир Зеленський підтвердив атаку БпЛА та уточнив, що вдарили по підприємству нафтової галузі РФ, розташованому ща 700 км від українського кордону. Аналітики геолокували кадри влучання і написали, що ідеться про Ярославський НПЗ, який переробляє 15 млн тонн нафти на рік і входить у десятку найпотужніших.

Вибухи у Пермі. Згідно з даними каналу Exilenova+, стався черговий приліт на підприємства нафтової галузі у Пермській області. На відео знов фігурують пожежа і дим на території місцевого нафтопереробного заводу. Відстань від Пермського НПЗ до України — близько 1500 км.

У Telegram-каналі Exilenova+ інформували про вибухи, стрілянину чи сигнал тривоги в інших регіонах РФ. Серед іншого, ішлося про Дубна (ядерний центр) під Москвою, Батайськ (під Ростовом), Тула тощо: немає деталей нальоту на момент публікації новини.

Зазначимо, 7 травня у мережі з'явилось відео від російських пропагандистів з погрозами удар по Києву, якщо Україна запустить дрони по РФ у день параду на Красній площі 9 травня.

Нагадуємо, напередодні, 7 травня, було гучно у підмосковному місті Наро-Фомінськ, оскільки дрони атакували великий логістичний вузол Міноборони РФ. Крім того, два стопи диму знов піднялись над Перм'ю після котрого удару по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" та по нафтоперекачувальній станції (ЛВДС) "Пермь".