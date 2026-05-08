В РФ закрыли 13 аэропортов после удара БпЛА: детали атаки на Ростов, Грозный, Ярославль, Пермь

Дроны атаковали навигационное оборудование филиала "Аэронавигация Юга" в Ростове-на-Дону, и поэтому Российская Федерация приостановила работу 13 аэропортов в южных областях. Среди объектов, которые атаковали беспилотники, были предприятия военно-промышленного комплекса и нефтяной отрасли РФ. Взрывалось под Москвой, в Грозном, Ярославле, Перми. Какие российские регионы захватил ночной удар беспилотников и какие цели могли поразить?

Работу аэропортов на юге РФ "скорректировали" из-за атаки БПЛА, говорится в публичном заявлении федерального агентства "Росавиация" в Telegram-канале. Признается, что дрон попал по административному зданию "Аэронавигация Юга России": устанавливается, какое оборудование пострадало. Фокус собрал информацию о ночном и утреннем налете беспилотников на другие российские регионы.

Взрывы в РФ — детали событий 8 мая

Взрывы в Ростове. Фокус писал о налете дронов на Ростов-на-Дону, который произошел в ночь на 8 мая. Утром выяснилось, что, кроме остальных объектов, повредили навигационное оборудование. Ориентировочное расстояние до линии боев в Украине — около 260 км (по прямой). Согласно данным "Росавиации", закрыли 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Данные мониторингового портала flightradar24 показывают, что 7 мая на юге еще были самолеты, хоть они и облетали зону боев в Украине, а 8 мая — все исчезли.

Фото: Flightradar24

Ночью в ростовских пабликах появилась серия видео с попаданиями, взрывами и пожарами. OSINTеры провели геолокацию кадров попадания и объяснили, что могли быть поражены два предприятия РФ — завод лакокрасочных материалов "Эмпилс" и филиал научно-технического центра "Радар".

Взрывы в Чечне. Около 8 часов 8 мая в сети появилась информация о взрывах и стрельбе в Грозном. На видео с места событий показали дрон, который летел посреди города и момент попадания с яркой вспышкой огня. OSINTеры установили, что БпЛА могли ударить по двум точкам — по базе ФСБ и по воинской части 42 гвардейской дивизии. Ориентировочная точка попадания — в 890 км от Украины.

Взрывы в Ярославле. Первые сообщения о взрывах в Ярославле опубликовали в 3 часа 8 мая. На видео показали вспышки огня на территории промышленного предприятия. Утром президент Владимир Зеленский подтвердил атаку БпЛА и уточнил, что ударили по предприятию нефтяной отрасли РФ, расположенном ща 700 км от украинской границы. Аналитики геолокували кадры попадания и написали, что речь идет о Ярославском НПЗ, который перерабатывает 15 млн тонн нефти в год и входит в десятку самых мощных.

Взрывы в Перми. Согласно данным канала Exilenova+, произошел очередной прилет на предприятия нефтяной отрасли в Пермской области. На видео вновь фигурируют пожар и дым на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Расстояние от Пермского НПЗ до Украины — около 1500 км.

В Telegram-канале Exilenova+ информировали о взрывах, стрельбе или сигнале тревоги в других регионах РФ. Среди прочего, речь шла о Дубне (ядерный центр) под Москвой, Батайске (под Ростовом), Туле и т.д.: нет деталей налета на момент публикации новости.

Отметим, 7 мая в сети появилось видео от российских пропагандистов с угрозами удара по Киеву, если Украина запустит дроны по РФ в день парада на Красной площади 9 мая.

Напоминаем, накануне, 7 мая, было громко в подмосковном городе Наро-Фоминск, поскольку дроны атаковали большой логистический узел Минобороны РФ. Кроме того, две стопы дыма вновь поднялись над Пермью после котрого удара по НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез" и по нефтеперекачивающей станции (НПВС) "Пермь".